Los Berlusconi se aseguran la mayoría en ProSiebenSat.1 con acciones del grupo checo PPF
Fráncfort (Alemania), 28 ago (EFE).- Los hijos de Berlusconi se han asegurado una participación mayoritaria en las televisiones privadas alemanas ProSiebenSat.1 después de que el inversor checo PPF le ofreciera su participación de casi el 15,7 % la pasada noche.
Los Berlusconi, a través de la empresa Media for Europe (MFE), habían logrado a mediados de agosto una participación del 43,6 % de ProSiebenSat.1 tras mejorar su oferta de adquisición.
El inversor checo PPF ha decidido salir de la puja y vender sus acciones a los hijos de Silvio Berlusconi, el ya fallecido político, empresario y magnate de medios italiano.
Con las acciones de PPF, los Berlusconi se harían con una participación de más del 59 % en ProSiebenSat.1, cuya sede está en Unterföhring en Múnich, al sur de Alemania.
PPF, que también había lanzado una oferta de adquisición a los accionistas de ProSiebenSat.1, pero no la aumentó a diferencia de los Berlusconi, liquidará los instrumentos financieros que le queden en estas televisiones alemanas.
El grupo financiero checo, de los herederos del multimillonario Petr Kellner, quería aumentar su participación hasta el 29,99 % y con el capital flotante en ProSiebenSat.1 crear un contrapeso a los Berlusconi, pero fracasó en el intento al conseguir sólo un 18,4 % con su contraoferta.
MFE aumentó su oferta de adquisición significativamente a finales de julio y por ello la dirección y el consejo de supervisión de ProSiebenSat.1 la consideraron adecuada y recomendaron a sus accionistas aceptarla. EFE
aia/cg