The Swiss voice in the world since 1935

Los Berlusconi se aseguran la mayoría en ProSiebenSat.1 con acciones del grupo checo PPF

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Fráncfort (Alemania), 28 ago (EFE).- Los hijos de Berlusconi se han asegurado una participación mayoritaria en las televisiones privadas alemanas ProSiebenSat.1 después de que el inversor checo PPF le ofreciera su participación de casi el 15,7 % la pasada noche.

Los Berlusconi, a través de la empresa Media for Europe (MFE), habían logrado a mediados de agosto una participación del 43,6 % de ProSiebenSat.1 tras mejorar su oferta de adquisición.

El inversor checo PPF ha decidido salir de la puja y vender sus acciones a los hijos de Silvio Berlusconi, el ya fallecido político, empresario y magnate de medios italiano.

Con las acciones de PPF, los Berlusconi se harían con una participación de más del 59 % en ProSiebenSat.1, cuya sede está en Unterföhring en Múnich, al sur de Alemania.

PPF, que también había lanzado una oferta de adquisición a los accionistas de ProSiebenSat.1, pero no la aumentó a diferencia de los Berlusconi, liquidará los instrumentos financieros que le queden en estas televisiones alemanas.

El grupo financiero checo, de los herederos del multimillonario Petr Kellner, quería aumentar su participación hasta el 29,99 % y con el capital flotante en ProSiebenSat.1 crear un contrapeso a los Berlusconi, pero fracasó en el intento al conseguir sólo un 18,4 % con su contraoferta.

MFE aumentó su oferta de adquisición significativamente a finales de julio y por ello la dirección y el consejo de supervisión de ProSiebenSat.1 la consideraron adecuada y recomendaron a sus accionistas aceptarla. EFE

aia/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR