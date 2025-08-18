Los Berlusconi tienen un 43,6% en las televisiones privadas alemanas ProSiebenSat.1
Fráncfort (Alemania), 18 ago (EFE).- Los hijos de Berlusconi ya tienen una participación del 43,6 % en las televisiones privadas alemanas ProSiebenSat.1 y siguen comprando acciones para poder hacerse con la mayoría del accionariado, que todavía no han logrado pese a mejorar su oferta de adquisición.
Los accionistas de ProSiebenSat.1 pueden aceptar la oferta de la empresa italiana Media for Europe (MFE), de los hijos del ya fallecido político, empresario y magnate de medios italiano Silvio Berlusconi, hasta el 1 de septiembre tras la prolongación del plazo de aceptación dos semanas.
La adquisición del consorcio ProSiebenSat.1, cuya sede está en Unterföhring, cerca de Múnich, al sur de Alemania, por parte de MFE está valorada en 1.800 millones de euros.
MFE aumentó su oferta significativamente a finales de julio y por ello la dirección y el consejo de supervisión de ProSiebenSat.1 la consideraron adecuada y recomendaron a sus accionistas aceptarla.
El periodo de aceptación de la oferta, que inicialmente había sido rechazada por la dirección de ProSiebenSat.1, terminó el 13 de agosto y se ha prolongado dos semanas. EFE
aia/jac