The Swiss voice in the world since 1935

Los Berlusconi tienen un 43,6% en las televisiones privadas alemanas ProSiebenSat.1

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Fráncfort (Alemania), 18 ago (EFE).- Los hijos de Berlusconi ya tienen una participación del 43,6 % en las televisiones privadas alemanas ProSiebenSat.1 y siguen comprando acciones para poder hacerse con la mayoría del accionariado, que todavía no han logrado pese a mejorar su oferta de adquisición.

Los accionistas de ProSiebenSat.1 pueden aceptar la oferta de la empresa italiana Media for Europe (MFE), de los hijos del ya fallecido político, empresario y magnate de medios italiano Silvio Berlusconi, hasta el 1 de septiembre tras la prolongación del plazo de aceptación dos semanas.

La adquisición del consorcio ProSiebenSat.1, cuya sede está en Unterföhring, cerca de Múnich, al sur de Alemania, por parte de MFE está valorada en 1.800 millones de euros.

MFE aumentó su oferta significativamente a finales de julio y por ello la dirección y el consejo de supervisión de ProSiebenSat.1 la consideraron adecuada y recomendaron a sus accionistas aceptarla.

El periodo de aceptación de la oferta, que inicialmente había sido rechazada por la dirección de ProSiebenSat.1, terminó el 13 de agosto y se ha prolongado dos semanas. EFE

aia/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR