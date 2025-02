Los Bibas, «conmocionados» tras anunciar Hamás que sacará cadáveres de Shiri y sus hijos

Jerusalén, 18 feb (EFE).- Los familiares de Yardén Bibas, liberado el pasado 1 de febrero en la Franja de Gaza, dijeron estar «conmocionados» tras el anuncio de Hamás de que el jueves sacará los cuerpos sin vida de su mujer, Shiri Silberman, y sus dos hijos, Ariel y Kfir, capturados el 7 de octubre de 2023.

«En las últimas horas, hemos estado conmocionados tras el anuncio del portavoz de Hamás sobre el retorno de Shiri, Ariel y Kfir este jueves como parte de la fase de liberación de los cuerpos de rehenes», dijeron los familiares en un mensaje compartido por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

Los Bibas dijeron que son conscientes del anuncio, pero que no han recibido aún ninguna confirmación oficial de la muerte de Shiri y los niños. «Hasta que no recibamos una confirmación definitiva, nuestro viaje no ha terminado», añadieron.EFE

