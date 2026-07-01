Los Bleus se divierten con Suecia, Haaland se cita con Brasil y México a octavos

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4 minutos

Kylian Mbappé, con otro doblete, lideró a una Francia que por momentos se divirtió con Suecia, a la que derrotó por 3-0, y ya está en octavos de final, al igual que la Noruega de Erling Haaland, rival de Brasil en esa instancia, y México, que superó por 2-0 a Ecuador.

A medida que avanza el torneo, el favoritismo con el que llegaron los Bleus a Norteamérica no hace más que crecer: la primera parte fue una demostración de juego ofensivo de los galos, con 14 disparos, seis de ellos a puerta (25-13 en el total).

Si la ventaja al descanso fue de sólo un gol, el primero de Mbappé, fue porque el VAR, el portero sueco o los palos, salvaron a los nórdicos, que pudieron haber acabado goleados.

– A un gol del récord de Messi –

Tras marcar el gol (45′), marca de la casa del 10, arrancando por la izquierda, recorte al defensa y derechazo al palo largo, Mbappé corrió a abrazarse con el seleccionador Didier Deschamps, que la semana pasada tuvo que viajar con urgencia a su país por el fallecimiento de su madre.

En la segunda, Francia mató a Suecia a contragolpes, y Bradley Barcola (52′) y de nuevo Mbappé (74′) sentenciaron el pase a octavos, donde espera Paraguay, en Filadelfia el próximo sábado.

No sólo brilló Mbappé: Barcola ganó puntos para ser el tercer atacante y Michael Olise sigue dando muestras de su clase como jugador, ya sea pegado a la derecha como en el Bayern o como enganche, papel que está desempeñando con los Bleus donde destaca por su capacidad de pase.

Mbappé suma 18 goles en Mundiales (a uno del récord de Lionel Messi) y alcanza al argentino en la pelea por la Bota de Oro del torneo, ambos con 6 tantos.

– Amenaza para Brasil –

A uno se coloca Erling Haaland, que anotó el tanto de la victoria por 2-1 de Noruega frente a Costa de Marfil a 4 minutos para los 90 reglamentados, el 60º que marca en 53 partidos como internacional.

Costa de Marfil dio guerra hasta el final y en el descuento el arquero del Sevilla, Orjan Nyland, metió la manopla para desviar un lanzamiento de falta de Amad Diallo que iba directo a la escuadra (90+6′).

El jugador del Manchester United, que no fue titular y jugó sólo la última media hora, fue el revulsivo de su equipo, ya que anotó el tanto del empate tras una extraordinaria jugada individual a los 74 minutos.

Antes que Francia, Noruega se convirtió en el primer país europeo en acceder a octavos de final, se adelantó con otro gran tanto de Antonio Nusa en la primera parte (39′).

«Esto es increíble, esto es… no puedo decir malas palabras, pero esto es increíble. Esto es historia», dijo tras el partido Haaland.

– Cuarenta años después –

En el imponente Estadio Azteca, en Ciudad de México, el Tricolor mexicano derrotó por 2-0 a Ecuador, en el único cruce de dieciseisavos entre dos equipos latinoamericanos, y en octavos espera al vencedor del Inglaterra-RD Congo que se jugará el miércoles.

México, que nunca ha superado los cuartos de final de un Mundial, hizo valer la localía y superó una eliminatoria mundialista por primera vez en 40 años.

La última vez que el Tri ganó un mata mata fue en el propio Azteca ante Bulgaria por octavos de final de México 1986, con el ahora seleccionador Javier Aguirre en la cancha.

El Vasco ganó su primera eliminatoria en el banquillo, tras haber sido eliminado en las copas del mundo de Corea del Sur y Japón 2002 por Estados Unidos y de Sudáfrica 2010 por Argentina.

Ante una afición entregada a su equipo, el Tricolor cuajó su mejor partido de los cuatro disputados y fue superior a un Ecuador al que le volvió a faltar puntería.

Julián Quiñones abrió el marcador a los 22 minutos y Raúl Jiménez selló el triunfo nueve minutos después (31′), dos goles que hicieron que la tribuna se viniera abajo y que volara cerveza.

«Nos costó muchísimo ante un gran equipo. En la segunda parte nos echamos un poco para atrás, pero logramos el objetivo», se felicitó Aguirre en la entrevista postpartido.

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