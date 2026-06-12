Los bloqueos continúan en Bolivia y llega combustible a La Paz por vías alternativas

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La Paz, 12 jun (EFE).- Los bloqueos de carreteras por parte de campesinos que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, persisten en seis de las nueve regiones, aunque por vías alternativas la petrolera estatal YPFB ha comenzado a abastecer de forma intermitente a La Paz.

Cuando se cumplen 38 días de los cortes, que comenzaron el 6 de mayo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este viernes que se registran 92 puntos de bloqueos, concentrados sobre todo en el departamento central de Cochabamba (30) y las regiones andinas de La Paz (22), Oruro (16) y Potosí (14).

Los cortes en esa zona oeste del país afectan a las carreteras hacia la fronteras con Chile y Perú, mientras que las protestas antigubernamentales están presentes en menor medida en la región oriental de Santa Cruz y la sureña Chuquisaca.

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó que en los últimos dos días camiones cisternas han logrado llegar a las ciudades de El Alto y La Paz para con gasolina y diésel.

En el centro de La Paz, este jueves hay algo más de transporte público que en los días pasados, aunque no han desaparecido las kilométricas colas formadas en las estaciones de combustibles, constató EFE.

A la par, el Ministerio de Salud informó que se logró llevar a La Paz seis toneladas de oxígeno medicinal mediante un puente aéreo, para abastecer a los hospitales de esa ciudad y de El Alto, que han estado en emergencia porque la provisión no es constante por los bloqueos.

Este viernes se registró una marcha en El Alto de sindicatos del transporte contra el Gobierno, mientras que en La Paz se vivió una relativa normalidad sin manifestaciones callejeras.

Además, los campesinos del altiplano evalúan las medidas de presión en una asamblea reunida en la localidad de Pucarani, a 45 kilómetros de La Paz.

Las protestas y bloqueos de carreteras comenzaron a principios de mayo impulsados por sindicatos campesinos del altiplano y la COB, a los que se sumaron sectores afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz.

Los conflictos han provocado al menos 16 fallecidos, incluidas 13 personas que no pudieron recibir atención médica oportuna por los bloqueos de carreteras, además de pérdidas económicas por 2.500 millones de dólares. EFE

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