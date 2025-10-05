Los bloques políticos de Italia se enfrentan en las elecciones de la periférica Calabria

3 minutos

Roma, 5 oct (EFE).- La región italiana de Calabria (sur), una de las más atrasadas del país, celebra desde este domingo unas elecciones que permitirán medirse de nuevo a los bloques a escala nacional entre la derecha liderada por la primera ministra Giorgia Meloni y los partidos de centroizquierda, en esta ocasión unidos.

Como es habitual en este tipo de comicios para favorecer la participación, se vota en dos días: a lo largo de todo este domingo hasta las 23.00 hora local (21.00 GMT) y durante el lunes hasta las 15.00 (13.00 GMT).

El candidato favorito en las encuestas es el presidente saliente, Roberto Occhiuto, apoyado por la coalición de derechas que gobierna Italia entre los ultraderechistas Hermanos de Italia de Meloni, la Liga de Matteo Salvini y su formación, la conservadora Forza Italia.

El mandato de Occhiuto debería terminar en 2026 pero ha decidido dimitir y convocar elecciones anticipadas, presentándose de nuevo, para dar la palabra a los calabreses, después de que él mismo anunciara que está siendo investigado por presunta corrupción.

Su mayor rival es Pasquale Tridico, entre 2019 y 2023 presidente de la Seguridad Social italiana y apoyado por una amplia coalición progresista entre el Movimiento 5 Estrellas, con el que es eurodiputado, el Partido Demócrata o Alianza Verde e Izquierdas.

En las elecciones concurre un tercer candidato independiente, el periodista Francesco Toscano, por el partido Democracia Soberana Popular, como alternativa a las alianzas tradicionales.

Estos comicios volverán a servir para testar el empuje de los dos bloques nacionales: la coalición de derechas mantendrá su estrategia de concurrir unida, lo que le ha llevado a controlar 13 de las 20 regiones del país en los últimos años, además del Gobierno nacional.

Mientras que los partidos de la oposición progresista a Meloni, en esta ocasión, sí que han logrado acordar un candidato conjunto para unir fuerzas.

Calabria, en la punta de la ‘Bota’ italiana, con 1,9 millones de habitantes, es una de las zonas más atrasadas de Italia y muchos de sus servicios están intervenidos por el Estado, desde su precario sistema sanitario hasta numerosos ayuntamientos, a causa de deudas enormes o de la infiltración de la mafia local, la violenta ‘Ndrangheta.

La vida pública suele ser agitada y, por eso, desde que en 1999 se instituyera en esta región la elección directa del presidente, la izquierda y la derecha se ha ido alternando en el poder.

Esta será la tercera vez que se vote en Calabria durante el último lustro: en 2020 la conservadora Jole Santelli se convirtió en la primera mujer en gobernar la región, aunque murió pocos meses después. Y en 2021, en unos comicios pospuestos por la pandemia, Occhiuto la sucedió, manteniendo esta plaza para la derecha. EFE

gsm/amg