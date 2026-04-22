Los bombardeos dejan fuera de servicio una quinta parte de la flota de pasajeros de Irán

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Teherán, 22 abr (EFE).- Alrededor del 20 % de la flota de 130 aviones de pasajeros de Irán se encuentra fuera de servicio debido a los daños sufridos por bombardeos israelí-estadounidenses durante la guerra, que también afectaron a aeropuertos, radares y sistemas de navegación, informaron este miércoles las autoridades de la Aviación Civil.

“Estamos evaluando los daños a la flota, pero menos del 20 % de la flota activa del país ha quedado completamente fuera de servicio. 15 aviones fueron alcanzados directamente por misiles”, afirmó el subdirector de la Aviación Civil, Hamidreza Sanaei, según informó la agencia ISNA.

Antes de la guerra, que comenzó el 28 de febrero, Irán contaba con unos 130 aviones de pasajeros operativos, según dijo el mismo Sanaei la semana pasada, por lo que el 20 % de la flota representa unas 26 aeronaves, lo que supone un golpe significativo para la conectividad aérea del país.

Por lo mismo, el funcionario dijo que los equipos técnicos trabajan para reincorporar algunos de los aviones dañados progresivamente a la red de transporte.

El subdirector de la Aviación Civil de Irán indicó que además de la flota, las infraestructuras también se han visto afectadas por los ataques, que según denunció suponen una violación de las normas internacionales al tratarse de instalaciones destinadas únicamente al transporte de pasajeros y mercancías.

“Aeropuertos centrales del país, incluido Mehrabad (de Teherán), fueron atacados. Además, cuatro torres de control y 12 radares fueron alcanzados directamente por misiles del enemigo y resultaron dañados”, sostuvo.

Pese a ello, las autoridades aseguraron que la mayoría de los aeropuertos pueden operar e incluso anunciaron ayer que el primer vuelo saldría esta mañana del aeropuerto de Mehrabad hacia la ciudad nororiental de Mashad, del cual no se ha informado.

Además, el sábado declararon la reapertura del espacio aéreo del este del país e indicaron que se retomarían las actividades en seis aeródromos, a pesar de la fragilidad del alto el fuego con Estados Unidos y las tensiones en el estrecho de Ormuz.

La situación del sector aéreo en Irán ha sido crítica en los últimos años debido a la escasez de aviones y de piezas de repuesto, agravada por las sanciones que dificultan su adquisición en el exterior. EFE

ash/fpa