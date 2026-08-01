Los bomberos luchan por salvar un complejo turístico en Grecia en medio de fuertes vientos

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Cientos de bomberos luchaban el sábado para salvar un complejo turístico costero al noroeste de Atenas en medio de fuertes vientos que dificultan las operaciones.

Unos 500 efectivos operaban en la zona de Porto Germeno, a unos 70 kilómetros de la capital del país, que se encuentra en alerta máxima en varias regiones.

Cerca de 60 incendios forestales y agrícolas fueron declarados en las últimas 24 horas, indicaron los bomberos.

Yiannis Artopios, portavoz adjunto de los bomberos, declaró al canal de televisión público ERT que el viento soplaba de manera tan violenta que los efectivos en el lugar «no conseguían siquiera abrir las puertas de sus vehículos».

Porto Germeno, en el golfo de Corinto, es un destino vacacional muy apreciado por los atenienses, y su población se multiplica en verano, especialmente este primer fin de semana de agosto.

También hay incendios activos en otras regiones, señaló el ministro de Protección Civil, Evangelos Tournas, quien citó las «condiciones extremadamente difíciles».

«El elevado número de incendios, unido a unas condiciones meteorológicas extremas, ha llevado a los bomberos al límite de sus capacidades», lamentó en la cadena pública ERT.

– «Arrasa con todo» –

Los daños en la zona de Porto Germeno ya son considerables, afirmaron varios testigos a la AFP. Entre ellos, Minas Tsotdanis, un agricultor cuya casa, situada en un pueblo cercano, ha quedado destruida.

«El fuego era demasiado violento y el viento soplaba con una fuerza increíble. No había nada que hacer, salvo contemplar el incendio. Mi casa ha quedado completamente destruida», explicó.

Espesas nubes grises se elevaban desde la vegetación en llamas en las laderas del monte Citerón, mientras un helicóptero realizaba complicados lanzamientos de agua, según imágenes de la AFP.

El sábado se registraron vientos de hasta 130 km/h, según meteo.gr, el servicio meteorológico del Observatorio Nacional de Atenas.

El humo llegó hasta las costas del norte de África, recorriendo una distancia de más de 750 kilómetros, según meteo.gr.

El viento «vuelve a arrasar con todo a su paso (…) Los animales, todo se ve afectado», declaró a la AFP Albert Bushaj, voluntario de 40 años.

El fuego se declaró el viernes cerca de la vecina localidad costera de Agios Vasileios. En un primer momento, los residentes ignoraron el llamado de protección civil para evacuar, y unas 300 personas tuvieron que ser rescatadas por mar.

Theodore Giannaros, meteorólogo especializado en incendios forestales e investigador del Observatorio Nacional de Atenas, declaró el sábado que los daños en la zona de Porto Germeno eran «inconcebibles».

«La superficie afectada parece superar las 4.000, 5.000 hectáreas», afirmó en una publicación en Facebook.

En varias partes del país se han declarado incendios forestales esta semana, incluida la popular isla de Creta, y hasta ahora tres bomberos murieron.

El viernes, otro incendio amenazó el suburbio de Haidari, al oeste de Atenas, que tuvo que ser parcialmente evacuado.

La geografía de Grecia, con sus cientos de islas, complica el rápido despliegue de los equipos de emergencia.

– Situación «más estable» en Francia –

En Europa este verano está marcado por las olas de calor y la sequía, que causaron fuegos de proporciones históricas en España y Francia, ya bajo control.

El calor extremo, que los científicos atribuyen al cambio climático causado por la actividad humana, ha resecado la vegetación y los suelos en el continente europeo, aumentando el riesgo de incendios.

En el suroeste de Francia, el peor incendio forestal en el país desde 1949 arrasó 42.000 hectáreas y obligó a evacuar a más de 220.000 personas de Gironda, una turística región vinícola. La mayoría de los afectados pudo regresar a sus hogares.

Sin embargo, las miradas se giran actualmente hacia la región de Var, en el sureste, donde los bomberos contuvieron el avance de un nuevo incendio, que se inició el viernes y arrasó unas 1.500 hectáreas.

Las autoridades afirmaron que la intervención de los bomberos en «dos frentes paralelos» para contener las llamas «está dando resultado» por el momento, pero la situación sigue siendo «extremadamente precaria».

Los incendios están, de forma general, «hoy bajo control» en el país, aunque «la situación sigue siendo muy cambiante», declaró el sábado el primer ministro Sébastien Lecornu.

En el suroeste, «hemos vuelto a una situación más estable», indicó en una entrevista al semanario La Tribune Dimanche.

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