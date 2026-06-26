Los bomberos voluntarios de Perú parten a participar en tareas de rescate en Venezuela

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Lima, 26 jun (EFE).- Un equipo de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR, por sus siglas en inglés) del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú partió este viernes hacia Venezuela para sumarse a la ayuda internacional enviada tras los dos terremotos que han dejado casi 1.000 muertos, miles de heridos y graves daños materiales en ese país.

El equipo está integrado por especialistas en operaciones de localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas, según informaron a EFE fuentes vinculadas a la operación.

Al respecto, el brigadier mayor de los bomberos y responsable de la misión, Claudio Sainz, señaló a la emisora RPP que cuentan con equipos especializados en búsqueda física, canina y electrónica.

«En el primer vuelo van a salir 30 personas y en el segundo vuelo, por la noche, salen 30 efectivos más», explicó.

Sainz precisó que el contingente cuenta con capacidad de trabajo autónomo hasta por ocho días y que no se descarta enviar posteriormente un equipo de relevo para extender el tiempo de ayuda humanitaria.

El doctor Omar Gómez, uno de los integrantes de la misión, aseguró en las redes sociales de los voluntarios que en el equipo hay tres médicos y que viajan «con el firme compromiso de llevar todo el apoyo y la solidaridad de los bomberos de Perú y de todo el pueblo peruano a los hermanos venezolanos».

«En el escenario prehospitalario aún hay personas atrapadas (entre los escombros)», alertó antes de remarcar que «es importantísima la intervención del componente médico en estas circunstancias».

Los especialistas fueron despedidos en el aeropuerto internacional de Lima por el ministro del Interior, José Zapata, quien aseguró que se unirán en Venezuela «a más hermanos bomberiles de Ecuador, Chile, Colombia y Brasil».

«El Perú se siente orgulloso de cada uno de ustedes, vayan con la fuerza, cumplan con el deber y dejen en alto a nuestro pueblo, y retornen sanos y salvos», dijo Zapata al contingente.

El ministro también anunció que Perú enviará a Venezuela un avión con 140 toneladas de alimentos y otro tipo de ayuda humanitaria.

Horas antes, el presidente interino de Perú, José María Balcázar, anunció que había «dispuesto el envío de un equipo de rescatistas peruanos, con apoyo canino especializado en búsqueda y rescate» y propuso a los países americanos la formación de una «fuerza de tarea conjunta» para organizar la ayuda humanitaria internacional de apoyo a Venezuela.

Balcázar agregó que Perú enviará en un avión de la Fuerza Aérea «carpas, víveres, agua, enseres y otros bienes esenciales para atender a las familias damnificadas».

Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela están rotas, y sus respectivas sedes diplomáticas cerradas, desde julio de 2024, luego de que Lima denunció irregularidades en las últimas elecciones presidenciales de ese país y reconoció como ganador al candidato opositor Edmundo González.

En Perú reside la segunda mayor comunidad de migrantes y refugiados venezolanos, que bordea los 1,6 millones, la mayoría concentrados en la capital Lima, lo que significa cerca del 5 % de la población del país.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, que ha causado, hasta el momento, 980 fallecidos y 3.360 heridos. EFE

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