Los bonos británicos suben ligeramente y la libra se mantiene tras la victoria de Burnham

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Londres, 19 jun (EFE).- Los bonos británicos subieron ligeramente y la libra se mantuvo estable frente al dólar tras la victoria de Andy Burnham en la elección parcial de Makerfield, que le permite regresar al Parlamento y participar en unas eventuales primarias para sustituir a Keir Starmer como líder laborista y primer ministro.

El rendimiento del bono soberano a 10 años avanzó 0,05 puntos porcentuales hasta el 4,81 % poco después del inicio de la sesión, en línea con el comportamiento de la deuda europea, afectada también por el repunte de los precios del petróleo.

En divisas, la libra llegó a caer hasta un 0,5 % frente al dólar tras el resultado electoral, pero recuperó después esas pérdidas y cotizaba en torno a 1,32 dólares.

La reacción de los mercados fue más contenida de lo previsto, dado que los inversores daban ampliamente por descontada la victoria de Burnham en una circunscripción considerada feudo laborista.

El alcalde de Mánchester ha generado en el pasado inquietud entre parte del sector financiero al criticar que el Gobierno estaba demasiado «atado a los mercados», en referencia a la influencia de la financiación privada en la política económica.

«El resultado no es una sorpresa, el mercado ya había descontado el triunfo de Burnham», señaló Chris Beauchamp, analista jefe en IG.

Beauchamp apuntó que «su victoria hace que un relevo en el liderazgo (del Partido Laborista) sea ahora prácticamente inevitable», pero subrayó que las cuestiones clave para los mercados serán «la política económica y el nombramiento del ministro de Economía». EFE

jm/ah