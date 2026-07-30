Los bonos de Petroperú cotizan al alza en el segundo trimestre de 2026

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Lima, 30 jul (EFE).- Los bonos internacionales de la petrolera estatal peruana Petroperú presentaron una recuperación en el segundo trimestre de 2026, en consonancia con el proceso de reestructuración de sus activos y la nueva línea de crédito internacional aprobada por el Gobierno, de 2.000 millones de dólares, para asegurar el abastecimiento de combustibles a nivel nacional.

Entre el 1 de abril y el 27 de julio, el bono con vencimiento al 2032 pasó de una calificación de 79,166 a 86,111, lo que supone una recuperación de 6,945 puntos, según detalló la compañía pública en un comunicado.

A su vez, en el mismo periodo, el bono con vencimiento para el año 2047 aumentó de 69,805 a 72,154, lo que implica que incrementó sus perspectivas de pago en 2,439 enteros.

La empresa sostuvo que «esta evolución coincide con las medidas implementadas por el directorio y la alta administración de Petroperú desde abril de este año para fortalecer la disciplina financiera, optimizar la gestión y consolidar el proceso de recuperación de la empresa».

Entre las principales acciones destacan la mejora de los resultados financieros, el pago oportuno de sus obligaciones financieras, la continuidad de las operaciones y la ejecución de iniciativas orientadas a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del negocio, factores que han contribuido a una mejor percepción del mercado.

Petroperú registró la mayor recuperación relativa frente a empresas petroleras de la región como Ecopetrol (Colombia), ENAP (Chile) y Pemex (México), lo que según la empresa peruana «refleja una reducción significativa de la percepción de riesgo por parte del mercado».

Al cierre de mayo de 2026, Petroperú registró un beneficio neto en sus cuentas de 248 millones de dólares, y «en junio cumplió oportunamente con el pago de los intereses de sus bonos internacionales».

También, cumplió con el pago del principal e intereses del crédito con garantía de la Agencia de Crédito a la Exportación Española (Cesce).

Petroperú emitió entre 2017 y 2021 bonos por valor de 3.000 millones de dólares con vencimientos al 2032 y 2047, mientras que el crédito de Cesce ascendió a 1.300 millones de dólares, con el objetivo de financiar la ampliación y modernización de la Refinería de Talara, la más grande del país, cuya obra terminó costando cerca de 6.000 millones de dólares.

Estas operaciones financieras, han llevado a Petroperú, dedicada principalmente a la distribución y comercialización de hidrocarburos, a una situación financiera crítica, con pérdidas acumuladas por 468 millones de dólares al cierre de 2025, que representaron el 54,5 % de su patrimonio.EFE

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