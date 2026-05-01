Los brasileños Davi Pontes y Wallace Ferreira, nominados a un premio británico de danza

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El dúo de bailarines brasileños Davi Pontes y Wallace Ferreira figura entre los siete nominados de la segunda edición del premio británico «The Rose International Dance Prize», anunciaron este miércoles los organizadores.

El teatro londinense Sadler’s Wells fue escenario del anuncio de los cuatro nominados del premio Rose, para coreógrafos consagrados, y los tres del Bloom, para emergentes, al que opta el dúo de bailarines brasileños.

Además, del dúo brasileño, con su obra «Repertorio N.3», lucharán por el premio Bloom, dotado con 15.000 libras (unos 19.000 dólares), la griega Chara Kotsali, con «It’s the end of amusement phase», y el taiwanés Wang Yu-Kuan, con «Islands».

Al premio Rose, dotado con 40.000 libras (unos 50.000 dólares), optarán el chino Tao Ye, con «13 & 14», la compañía británica Stopgap Dance Company, con «Lived Fiction», la ruandesa Dorothee Munyaneza, con «Umuko» y la israelí Sharon Eyal, con «Delay the sadness».

«The Rose International Dance Prize» tuvo su primera edición en 2025 y su objetivo es convertirse en un premio de referencia de la danza contemporánea.

«Llevamos mucho tiempo pensando en crear un premio de danza de este tipo, que reconozca el mejor trabajo que se está creando ahora mismo en todo el mundo. Un premio que celebre la coreografía, una verdadera invención con claridad y que muestre voces artísticas distintivas», afirmó Alistair Spalding, director artístico del teatro Sadler’s Wells.

Las siete obras se presentarán en dicho teatro londinense entre el 26 de enero y el 6 de febrero de 2027, fecha en la que anunciarán los ganadores de las dos categorías.

«Pensamos que ya era hora de que la danza tuviera su propio momento en el ámbito de las artes», añadió Spalding.

Los nominados brasileños, en su obra, «exploran cómo un cuerpo —y aquello que porta— desarrolla su propia capacidad para defenderse. El proyecto experimenta con una relación radical de proximidad con el público, en la que intérpretes y espectadores coexisten dentro del mismo espacio», según el comunicado de los organizadores.

«Es un trabajo muy potente. Bastante impactante, en cierto sentido, porque están desnudos durante toda la pieza. Así que eso lo pone sobre la mesa de una forma muy directa. Pero es muy fuerte. Son dos intérpretes muy físicos, muy potentes», afirmó Spalding a la AFP.

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