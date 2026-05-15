Los BRICS buscan un consenso sobre Irán en el cierre de su reunión ministerial en la India

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Nueva Delhi, 15 may (EFE).- La reunión de ministros de Exteriores de los BRICS entra este viernes en su segunda y última jornada en Nueva Delhi, a la espera de unas conclusiones que permitan medir la unidad del bloque frente a la fractura interna por la guerra en Irán.

Las sesiones de este último día comenzaron con un «encuentro y conversación del ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, y el ministro de Exteriores indio, S.Jaishankar, al margen de la reunión del BRICS en Nueva Delhi», informó el iraní según una transcripción difundida en su canal de Telegram.

Durante el primer día de reuniones, Irán pidió a los países del bloque condenar explícitamente las acciones militares de Estados Unidos e Israel.

En ese contexto, Araqchí acusó a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de ser un socio activo en la agresión contra su país durante la reunión ministerial.

Estas declaraciones representaron el primer encuentro cara a cara de alto nivel entre el Golfo e Irán desde el estallido de las hostilidades en febrero, que ha sentado a Teherán con los EAU y Arabia Saudí.

La agenda de hoy arranca con el discurso de Jaishankar, seguido por intervenciones de cada ministro o jefe de delegación, para finalizar hacia el mediodía con las palabras de cierre del canciller anfitrión.

Al margen del plenario, los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el iraní Araqchí, ofrecen hoy sendas ruedas de prensa individuales durante el segundo día de la reunión ministerial de los BRICS.

Esta reunión ministerial sirve además como preparación para la próxima cumbre de líderes del BRICS, prevista para septiembre en Nueva Delhi.

El grupo, integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, incorporó en los últimos dos años a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, ampliando su peso económico y político, pero también las diferencias internas entre algunos de sus miembros. EFE

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