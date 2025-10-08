Los cañicultores y las autoridades paraguayas abren diálogo después de 17 días de protesta

2 minutos

Asunción, 8 oct (EFE).- Productores de caña de Paraguay se reunieron este miércoles con las autoridades en busca de una solución a su exigencia de concluir la construcción de un circuito de máquinas para la molienda en una alcoholera estatal en el departamento de Guairá (este), que ha sido motivo de 17 días de bloqueos en una vía que une al oeste con el este del país.

El presidente de la Asociación de Cañicultores del municipio de Mauricio José Troche, Cristian Fonseca, dijo a la radio ABC Cardinal que del encuentro participan el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, el titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, así como los gobernadores de Guairá, César Sosa, y del vecino Caazapá, Christian Sosa.

«Estamos queriendo una estabilidad laboral, que es la culminación del nuevo tren de moliendas, un solo punto es nuestro pedido», declaró Fonseca, al explicar que el circuito tiene un avance del 85 %.

El dirigente confió en que el diálogo llegue a «buen puerto», e instó al Gobierno a dar una «solución».

Sobre la protesta, que aseguró mantienen desde hace 17 días con 500 camiones cargados de caña dulce, explicó que los productores están asumiendo una «pérdida tremenda».

En todo caso, defendió que la manifestación ubicada en la carretera que conecta a Asunción, la capital del país, con la localidad de Ciudad del Este, ubicada en la frontera con Brasil, es «pacífica».

Consultado por la Radio Ñandutí, el director del gabinete de la Presidencia de Petropar, Adalberto Acuña, afirmó que buscarán «destrabar» la situación e indicó que están abiertos a dialogar y a «llegar a un acuerdo».

Los cañicultores han advertido que la obra que reclaman comenzó a construirse en 2022 y ha sufrido retrasos, ya que su entrega estaba prevista para 2023.

La empresa alcoholera de Petropar, según cifras de los manifestantes, procesa 2.180 toneladas de caña por día, cantidad que esperan alcance las entre 3.000 y 5.000 toneladas diarias con el circuito de máquinas que reclaman.EFE

nva/lb/nvm