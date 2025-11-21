Los cafeteros brasileños celebran la suspensión de los aranceles de Trump, pero piden más

São Paulo, 21 nov (EFE).- La industria cafetera brasileña, la más potente del mundo, celebró este viernes la suspensión de los aranceles del Gobierno de Donald Trump sobre el grano, aunque pidió dar continuidad a las negociaciones para su total eliminación para todos los productos.

«Se trata de una victoria histórica para toda la cadena productiva del negocio», afirmó en una nota el Consejo de los Exportadores del Café de Brasil (Cecafé).

El café fue uno de los grandes beneficiados de la decisión del Ejecutivo de Estados Unidos, que el jueves revirtió el arancel extra del 40 % que impuso en agosto pasado a buena parte de las importaciones brasileñas por motivos principalmente políticos.

Como parte de su guerra comercial, Trump decretó primero una tarifa aduanera adicional del 10 % contra Brasil y más tarde aplicó otra del 40 %, en represalia por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado del líder republicano, por el que fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

El viernes pasado, el presidente estadounidense ya eximió del 10 % ciertos productos como el café, el plátano y algunos tipos de carne de res.

De esta forma, con la suspensión del 40 % decretada en la víspera, el café brasileño está nuevamente exento de aranceles adicionales en sus exportaciones hacia EE.UU., incluyendo el café tostado y molido, según aclaró la Asociación Brasileña de la Industria del Café (ABIC). EFE

