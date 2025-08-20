Los campeones Vildoza y Brussino lideran la joven lista de Argentina para la AmeriCup

3 minutos

Buenos Aires, 20 ago (EFE).- José Vildoza y Nicolás Brussino, integrantes del plantel campeón en la última AmeriCup, encabezan la lista de convocados de Argentina para la nueva edición del campeonato, que comienza este viernes en Nicaragua y en la que el seleccionador, Pablo Prigioni, apunta al recambio generacional.

La Confederación Argentina de Básquetbol dio a conocer este miércoles los doce jugadores elegidos por Prigioni, entre los que destaca la presencia de varios jóvenes y de tres integrantes del equipo que se consagró en Recife 2022: José Vildoza, base de 29 años del español Basquet Girona, y Nicolás Brussino, alero de 32 años del español Gran Canaria.

La lista incluye además a otro miembro de aquel equipo, Juan Pablo Vaulet, ala pívot de 29 años del español Estudiantes.

Del total de convocados, que promedian 24 años de edad, ocho se desempeñan en el baloncesto español, incluyendo a Juan Ignacio Marcos, base del FC Barcelona.

De cara a esta competencia, en la que Argentina buscará el bicampeonato, Prigioni dejó fuera a experimentados jugadores del seleccionado como Nicolás Laprovíttola, del FC Barcelona, y Facundo Campazzo, del Real Madrid, con la mira puesta en buscar variantes para la Copa del Mundo 2027.

Otro de los quedó fuera fue Gabriel Deck, también del Real Madrid y máximo anotador de la final de la AmeriCup 2022, que se recupera actualmente de una intervención quirúrgica de cadera realizada en junio.

Prigioni incluyó en la lista a dos jugadores del ámbito local: Francisco Caffaro, pívot de Boca Juniors, y Gonzalo Bressán, de Olímpico de La Banda. Así mismo, a a uno de la liga de Brasil, Alex Negrete, escolta del Flamengo.

También fue convocado Santiago Trouet, ala pívot de Arizona State del baloncesto universitario de Estados Unidos.

Completan la convocatoria Gonzalo Corbalán, escolta del San Pablo Burgos, Dylan Bordon, joven base de La Laguna Tenerife, Juan Bocca, alero de Fibwi Palma y Juan Fernández, ala pívot de Basquet Girona.

La AmeriCup se disputará en Managua (Nicaragua) entre el 22 y el 31 de agosto y contará con la participación de doce selecciones que estarán divididas en tres grupos de cuatro equipos cada uno: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final.

Argentina integra el Grupo C junto a Nicaragua, Colombia y República Dominicana y debutará este viernes ante el combinado local.

Luego chocará ante República Dominicana el domingo y cerrará su participación en el grupo el lunes ante Colombia.

– Lista de convocados de Argentina para la AmeriCup:

Bases: Juan Ignacio Marcos (FC Barcelona-ESP), José Vildoza (Básquet Girona-ESP), Dylan Bordon (La Laguna Tenerife-ESP).

Escolta: Gustavo Corbalán (San Pablo Burgos-ESP), Alex Negrete (Flamengo-BRA).

Alero: Nicolás Brussino (Gran Canaria-ESP), Juan Bocca (Fibwi Palma-ESP).

Ala-pívot: Juan Fernández (Basquet Girona-ESP), Juan Pablo Vaulet (Estudiantes-ESP), Santiago Trouet (Arizona State-USA).

Pívot: Francisco Caffaro (Boca Juniors), Gonzalo Bressán (Olímpico de La Banda). EFE

