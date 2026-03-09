Los cancilleres de Cuba e Irán hablan sobre la guerra en Oriente Medio y sus consecuencias

La Habana, 9 mar (EFE).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, informó este lunes de que mantuvo un intercambio de opiniones con su colega de Irán, Abás Araqchí, «sobre los últimos acontecimientos» en el Oriente Medio y «las consecuencias de la agresión de Estados Unidos e Israel» contra Irán.

«Sostuve una conversación telefónica con el canciller iraní», dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba en las redes sociales, sin precisar la fecha de esa comunicación.

Rodríguez también reafirmó «la urgencia de redoblar los esfuerzos internacionales para detener la agresión, instando al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU a que cumplan sus responsabilidades de restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales».

Durante su conversación expresó a Araqchí «condolencias por el asesinato del líder supremo de la Revolución Islámica (el ayatolá Alí Jameneí)» en el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra ese país «y de cientos de ciudadanos iraníes, especialmente las niñas de la escuela primaria de Minab».

El Gobierno cubano ha condenado los ataques de Tel Aviv y Washington contra Irán, calificándolos de ilegales, denunció que violan la «soberanía» e «integridad territorial» de ese país e instó a la comunidad internacional a «detener esta agresión y una escalada» de «impredecibles consecuencias».

Según Irán, al menos 1.332 civiles han fallecido a causa de los ataques.

Los gobiernos de La Habana y Teherán han sido estrechos aliados políticos durante décadas. EFE

