Los cancilleres de EEUU y Brasil hablan sobre un marco para mejorar la relación comercial

1 minuto

Washington, 13 nov (EFE).- Los cancilleres de Estados Unidos y Brasil conversaron este jueves para acordar un marco que fortalezca las relaciones comerciales entre ambos países.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó en su cuenta de X que se reunió con el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, en Washington, donde abordaron «asuntos de importancia mutua y un marco recíproco para la relación comercial».

Según un comunicado del Departamento de Estado, la reunión sirvió como seguimiento al encuentro ministerial del G7 en Canadá y al intercambio entre el presidente Donald Trump y su homólogo brasileño Lula da Silva durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Los encuentros buscan, además, alcanzar acuerdos que eliminen el arancel adicional del 50 % impuesto por Washington a las exportaciones brasileñas, según informaron funcionarios brasileños.

Analistas señalan que el fortalecimiento de la relación comercial entre Washington y Brasil podría tener un impacto significativo en sectores como la soja, el acero y la carne, además de abrir la puerta a futuras negociaciones bilaterales en tecnología y energía, en un momento en que ambos países buscan ampliar sus alianzas económicas en el contexto global. EFE

