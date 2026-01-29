Los cancilleres del Sudeste Asiático se reúnen en Filipinas entre tensiones regionales

3 minutos

(Actualiza con declaración de Tailandia sobre crisis birmana)

Bangkok, 29 ene (EFE).- Los ministros de Exteriores de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se reúnen este jueves en Filipinas, en un momento de avivamiento de tensiones regionales, entre ellas el conflicto armado en Birmania (Myanmar), los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya y disputas soberanistas con China.

El encuentro de cancilleres se celebra en Cebu City, una de las principales ciudades de Filipinas, y estará encabezado por Ma. Theresa P. Lazaro, secretaria de Asuntos Exteriores del archipiélago, que ostenta la presidencia rotatoria de la ASEAN en 2026.

El grupo explicó en un comunicado que abordará «la paz y la seguridad», mientras se exacerba el conflicto interno en Birmania, que el pasado domingo concluyó unas controvertidas elecciones generales por fases convocadas por la junta militar que detenta el poder en el país desde el golpe de Estado de 2021.

La ASEAN acordó no reconocer estos comicios en Birmania, que han tenido lugar con la oposición prodemocrática en el exilio o en prisión, y sin candidatos que representaran al Gobierno depuesto tras el golpe.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, apuntó que, si bien «las elecciones no fueron totalmente legítimas», Bangkok tiene que mantener su diálogo con el futuro gobierno birmano y probar «nuevos enfoques» en aras de solucionar la crisis en el país vecino, en un giro unilateral sobre la inicial postura de no reconocimiento de parte de la ASEAN.

«El nuevo gobierno afirma proceder de unas elecciones, por lo que debemos hablar con él y hacerle entender que, si responde positivamente y muestra disposición, estamos listos para mejorar gradualmente las relaciones y ayudarlo a regresar a la comunidad de la ASEAN», dijo Sihasak a los medios en el margen de la cumbre.

Desde la sublevación, el bloque ha vetado la participación de los altos representantes del gobierno militar birmano tanto a las cumbres de Exteriores como a la de líderes, que en ocasiones han sido sustituidos por funcionarios de menor rango.

Otro enfrentamiento en la región lo mantienen Tailandia y Camboya, que han vivido dos picos de tensiones recientes, uno en julio y otro en diciembre, con combates armados en su frontera común que se saldaron con más de un centenar de muertos, entre militares y civiles de ambos lados.

Tras la oleada de ataques de julio, los dos países vecinos sellaron la paz en la cumbre de la ASEAN y países aliados celebrada en octubre en Kuala Lumpur, en una ceremonia encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, si bien las hostilidades volvieron a avivarse poco más de un mes después.

El bloque, formado por 11 países, también tratará la cooperación marítima, cuando mantiene tensiones con Pekín –especialmente Manila– por sus ambiciones expansionistas en el mar de China Meridional, que baña las costas de naciones como Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunéi, Indonesia, Singapur.

Alrededor de 200 delegados participarán en el encuentro ministerial, que supone el primero de alto nivel celebrado bajo la presidencia filipina de la ASEAN y servirá además para «consensuar las prioridades» del bloque para este año, así como para «evaluar los resultados» de la cumbre de Malasia. EFE

mca-nc/pav/alf

(foto)