Los candidatos de derecha cierran sus campañas en Bolivia con recetas distintas para la crisis

El expresidente de derecha Jorge Quiroga y el senador de centroderecha Rodrigo Paz, que competirán por la presidencia de Bolivia en el balotaje del domingo, cerraron sus campañas este miércoles con recetas distintas para enfrentar la aguda crisis económica de Bolivia.

El país de 11,3 millones de habitantes termina un ciclo de 20 años de gobiernos de izquierda iniciados por Evo Morales, tras la rotunda derrota del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), en la primera vuelta.

La crisis económica es la peor en cuatro décadas. El gobierno de Luis Arce casi ha agotado sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles. La escasez de divisas y carburantes ha disparado una inflación interanual de 23%.

Quiroga, un ingeniero industrial de 65 años, alcanza un 44,9% de intención de voto y aventaja a Paz, con un 36,5%, según un reciente sondeo de Ipsos-Ciesmori.

El expresidente (2001-2002) cerró su campaña en una plaza de La Paz ante varios miles de sus seguidores. Vestido con un poncho indígena, prometió una apertura de la economía boliviana a los mercados internacionales.

«¿A los gringos hay que insultarlos? No, ese fue un error. A los gringos, a los europeos, a los chinos, a los coreanos, a los japoneses no hay que insultarlos, hay que venderles productos que traen empleo», dijo en una clara crítica a la política internacional del MAS.

Sus partidarios entonaban cánticos y gritaban «Tuto presidente», apodo con el que se le conoce.

«Recibieron un país rico y nos están dejando en la peor miseria (…). Tenemos que empezar de cero», dijo René Cortés, abogado de 60 años, durante el evento político.

Quiroga ratificó su promesa de inyectar divisas a Bolivia. Promete gestionar créditos internacionales por 12.000 millones de dólares.

Los partidarios de Rodrigo Paz también se congregaron en una tumultuosa manifestación en Tarija (sur), ciudad de la que fue alcalde. El economista de 58 años resaltó su propuesta de «capitalismo para todos».

«Necesitas impuestos bajos, cerrar esa aduana corrupta, instituciones que te ayuden, necesitas profundizar» la autonomía de los departamentos, dijo.

En una Bolivia centralista, Paz propone repartir la mitad del presupuesto público entre los nueve departamentos, así como reestructurar las finanzas estatales antes de recurrir a nuevos créditos internacionales.

El candidato del Partido Demócrata Cristiano apareció sobre una tarima acompañado de su círculo más leal, incluido su padre, el expresidente izquierdista Jaime Paz Zamora (1989-1993).

«No somos socialistas, yo no me voy a meter en ese pleito. La gente quiere capital», destacó.

Tanto Quiroga como Paz plantean recortes drásticos a las subvenciones a los combustibles que son la principal causa del agotamiento de las reservas internacionales, aunque la mantendrán para el transporte público.

