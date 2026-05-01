Los candidatos hombres doblan en número a las mujeres en próximos comicios en Reino Unido

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Londres, 1 may (EFE).- Los candidatos varones doblan el número de mujeres en las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el próximo jueves 7 de mayo en el Reino Unido para renovar los parlamentos de Escocia y Gales y una gran parte de los asientos municipales de Inglaterra.

Los datos proceden de un estudio de la organización ’50:50 Parlamento’ filtrado hoy al diario The Guardian, que muestran que ninguno de los partidos en liza, a derecha o izquierda del espectro político, está siquiera cerca de la paridad en las listas.

Un dato ilustrativo es el de las listas municipales en Inglaterra -que suponen numéricamente la mayor parte de escaños en juego-: en ellas, las candidatas solo suponen el 34 % de las listas, pero ese porcentaje baja a solo un 18 % en las candidaturas a alcaldías.

Aunque ningún partido es paritario, las mujeres escasean sobre todo en los partidos más a la derecha, con el porcentaje más bajo en las listas del populista Reform UK (23 %) y los conservadores (31 %). De hecho, en las seis alcaldías en juego, los laboristas han colocado a tres candidatas, los conservadores solo a una y Reform UK a ninguna.

El estudio hace un análisis de los nombres propios que encabezan las listas: entre los 20 más comunes (David, John y Paul, por este orden) solo aparece un nombre de mujer, Sarah. En otras palabras, los votantes tienen cuatro veces más probabilidad de votar por un David que por una Sarah.

En el Reino Unido no existe ninguna ley que obligue a los partidos a presentar las llamadas ‘listas cremallera’ o que imponga un porcentaje de escaños reservados a mujeres en cualquier institución.

En el parlamento nacional de Westminster, las últimas elecciones generales dieron un porcentaje récord (41 %) de parlamentarias, pero el estudio demuestra que el avance político de las mujeres es siempre mucho más difícil.

«Somos el 51 % de la población, y nuestras necesidades o experiencias no se van a ver representadas por una interminable oferta de los David y los John», dijo al rotativo Penny East, de la organización feminista Fawcett Society. EFE

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