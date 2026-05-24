Los candidatos presidenciales colombianos apuran mítines en vísperas del cierre de campaña

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Bogotá, 23 may (EFE).- Los candidatos presidenciales colombianos apuraron sus mítines este sábado con multitudinarias actos en las ciudades caribeñas de Cartagena de Indias y Barranquilla; y en Envigado, municipio aledaño a Medellín, a ocho días de las elecciones del 31 de mayo.

Las campañas públicas se cierran este domingo, por lo que el izquierdista Iván Cepeda, el ultraderechista Abelardo de la Espriella y la uribista Paloma Valencia, quienes aparecen en los primeros tres lugares de las encuesta de intención de voto, estuvieron acompañados por miles de personas en plazas de las ciudades en mención.

Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, llega a la recta final de la campaña en primer lugar en los sondeos y con la confianza de sus seguidores en que puede ganar en primera vuelta para evitar una segunda ronda el 21 de junio con De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, o con la derechista Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Nueva etapa de transformaciones

El senador Cepeda intervino ante miles de personas en Cartagena de Indias, donde defendió el Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien no puede buscar la reelección porque no se lo permite la Constitución, y pidió a los colombianos que voten por él para continuar con las «transformaciones estructurales» del país.

«El mensaje que hoy traemos es claro, firme y esperanzador: el próximo 31 de mayo vamos a derrotar democráticamente a la extrema derecha colombiana y vamos a abrir la nueva etapa de transformaciones estructurales que reclama Colombia», señaló Cepeda entre los aplausos de la multitud.

En el acto, celebrado en La Boquilla, al lado del mar Caribe, los asistentes vistieron de blanco y agitaron banderas de Colombia para apoyar al candidato izquierdista.

Cepeda -quien estuvo acompañado por el exalcalde de Cartagena William Dau y los exministros Luis Gilberto Murillo y Andrés Camacho, entre otros- señaló que la lucha contra la pobreza y la desigualdad «es hoy la tarea más urgente de la nación», pese a que, según dijo, sus contradictores piensan otra cosa.

«Quieren que olvidemos las reformas sociales, los derechos y la justicia para reducir el debate únicamente a la política como miedo, al discurso de la seguridad que intimida y a la militarización permanente de los territorios», añadió.

Un «cambio estructural»

Durante el acto de De la Espriella, celebrado en el Malecón del Río Magdalena en Barranquilla, los asistentes llegaron con camisetas y banderas de Colombia y elementos alusivos a la campaña del ultraderechista, quien se hace llamar ‘el Tigre’.

Igualmente, hubo espectáculos musicales de artistas como la cantante de vallenatos Ana del Castillo, quien interpretó el himno nacional.

De la Espriella, vestido con una camiseta de la selección colombiana de fútbol que llevaba un tigre impreso, se ubicó detrás de un cristal blindado de seguridad instalado en el centro del escenario, rodeado de humo, luces y pirotecnia.

«Vamos a ser libres de corrupción, de negligencia, libres de herederos que buscan perpetuar una tiranía (de Petro) que ya bastante daño ha causado, libre de traidores a la patria. Colombia necesita reinventarse, necesita convertirse en una patria milagro y tenemos todo para serlo», aseguró el abogado en su discurso.

Para eso propone un «cambio estructural, un cambio de orden en todos los sentidos» para Colombia.

Críticas a la ‘paz total’

La senadora Valencia, por su parte, habló ante otra multitud en Envigado, departamento de Antioquia, donde estuvo acompañada de numerosos dirigentes políticos y otras figuras públicas como el influenciador Yeferson Cossio y el presentador de televisión Jorge Barón.

Valencia criticó la política de ‘paz total’ con la que el Gobierno Petro ha buscado acuerdos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC o el sometimiento a la justicia de bandas criminales como el Clan del Golfo.

«Me duele que estemos viendo cifras de masacres que no veíamos hace años. Me entristece que cada veinte horas estén reclutando a un niño para llevarlo a la guerra. La paz total (…) puso de rodillas a Colombia ante los violentos», añadió la abogada payanesa.

Los candidatos cerrarán mañana sus campañas con otros actos en diferentes ciudades de Colombia. EFE

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