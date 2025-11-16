Los cascos azules acusan al ejército israelí de haberles disparado en el sur del Líbano

La fuerza interina de Naciones Unidas en Líbano (Finul) acusó este domingo al ejército israelí de abrir fuego contra sus miembros en el sur del país, sin causar heridos, y pidió a Israel que deje de atacar a los cascos azules.

La Finul trabaja con el ejército libanés en la aplicación del acuerdo de alto el fuego que puso fin, el 27 de noviembre de 2024, a más de un año de conflicto entre el movimiento proiraní Hezbolá e Israel, incluidos dos meses de guerra abierta.

«Esta mañana, el (ejército) israelí disparó contra soldados de la paz de la Finul desde un tanque Merkava situado cerca de una posición establecida por Israel en territorio libanés», indicó la Finul en un comunicado, en el que precisó que los disparos pasaron a unos cinco metros de los cascos azules.

Esos tiros «constituyen una violación grave de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas», agregó la fuente, que aludía a la decisión que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y Hezbolá.

Según esa resolución, que sirvió de base para el acuerdo de alto al fuego, solo el ejército libanés y los cascos azules tienen permiso para estar desplegados en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel.

La Finul instó al «ejército israelí a cesar cualquier comportamiento agresivo y cualquier ataque contra o cerca de los soldados de paz, que se esfuerzan en restablecer la estabilidad que tanto Israel como Líbano dicen buscar».

El ejército israelí aún ocupa cinco posiciones en el sur de Líbano, y suele llevar a cabo bombardeos en territorio libanés, contra Hezbolá -según afirma-, pese al acuerdo.

