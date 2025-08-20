Los cascos azules hallan otro túnel de 50 metros en el sur del Líbano

2 minutos

Beirut, 20 ago (EFE).- La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) anunció este miércoles el hallazgo de un túnel de 50 metros en las inmediaciones de Al Qusayr, en el sur del país, apenas dos semanas después de encontrar una red de estas estructuras subterráneas en otra área de la región.

«Durante una reciente operación en el sur del Líbano, pacificadores de la FINUL en estrecha coordinación con el Ejército libanés descubrieron un túnel de aproximadamente 50 metros y varios artefactos sin detonar cerca de Al Qusayr», informaron los cascos azules en su cuenta de X.

La misión explicó que los hallazgos fueron traspasados a las Fuerzas Armadas Libanesas, en cumplimiento con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, y recordó que sus tropas siguen trabajando para devolver la estabilidad al sur del país a través de patrullas y labores de vigilancia.

El pasado 7 de agosto, la FINUL ya anunció el descubrimiento de una «extensa» red de túneles fortificados ubicados en las inmediaciones de las localidades también meridionales de Tayr Harfa, Zibqin y Naqoura, donde aparecieron asimismo una serie de búnkeres, munición y armamento de distintos tipos.

Cerca de 10.000 soldados de diferentes países están desplegados en la franja libanesa que va desde la frontera de facto con Israel hasta el río Litani, donde hasta la reciente implementación del alto el fuego entre ambos países había una fuerte presencia del grupo chií Hizbulá.

La zona de operaciones de la FINUL fue, además, la región más castigada por el conflicto librado entre el Estado judío y Hizbulá entre octubre de 2023 y noviembre de 2024.

El anuncio sobre el hallazgo de los túneles se produjo mientras el Gobierno libanés aborda el desarme de Hizbulá, algo que pretende llevar a cabo antes de finales de este año y a lo que el movimiento armado se niega hasta que Israel deje de violar primero el cese de hostilidades. EFE

njd/rsm/vh