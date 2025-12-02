Los casos de sarampión ascienden a cinco en Uruguay

2 minutos

Montevideo, 2 dic (EFE).- Los casos confirmados de sarampión en Uruguay ascendieron a cinco, según detallaron este martes autoridades del Ministerio de Salud Pública.

Cuatro de estos casos fueron confirmados por laboratorio y son todos importados, mientras que el restante pertenece a un familiar y se confirmó por nexo epidemiológico. Todos ellos evolucionan favorablemente y en ningún momento debieron ser internados.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, apuntó que desde 1999 a la fecha solo se habían confirmado casos importados en el país y ninguno había generado un brote.

Asimismo, sostuvo que América perdió la condición de región libre de transmisión endémica «debido al restablecimiento de la circulación sostenida del virus» y detalló que los países con mayor carga de circulación son Canadá, Estados Unidos y México.

Añadió que también hay brotes activos en Belice, Bolivia, Brasil y Paraguay, la mayoría de estos asociados a casos importados.

«El sarampión es una enfermedad potencialmente grave. Mata cerca de 300 personas al día en el mundo», enfatizó Lustemberg.

Según detalló el Ministerio, entre la semana 1 y la 37 del año 2025 se confirmaron en la región 11.313 casos de sarampión y 23 defunciones. Estas cifras multiplicaron por 31 las del mismo período de 2024.

El pasado 19 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública anunció que se encontraba llevando a cabo una investigación epidemiológica ante la sospecha de un brote de sarampión en la localidad de San Javier, ubicada en el oeste del país.

Un día después confirmó los tres casos positivos de sarampión, correspondientes a personas con vínculos familiares.

«Se trata de personas que viajaron al exterior del país y en su regreso presentaron sintomatología que rápidamente hubo una sospecha. El sistema sanitario en conjunto con el Ministerio de Salud Pública desplegó en forma rápida acciones», dijo ese día en una rueda de prensa la directora general de Salud de dicha cartera, Fernanda Nozar. EFE

scr/sbb