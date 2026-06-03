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Los casos de sarampión llegan a 19 en El Salvador, con 5 contagios más registrados en mayo

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San Salvador, 3 jun (EFE).- El Salvador acumula 19 casos de sarampión confirmados, todos de origen importados, con 5 contagios registrados el pasado mayo, según los datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsal) consultados este miércoles.

Las estadísticas del boletín epidemiológico del Minsal indican que 4 casos se reportaron en la semana 19 de 2026, que va del 4 al 10 de mayo, y un contagio más en la semana 20, correspondiente a entre el 11 y el 17 de mayo.

Las autoridades de Salud continúan descartando la transmisión dentro del país, donde no se han registrado contagios locales desde hace 30 años.

Fue el pasado 9 de abril cuando el titular de Salud, Francisco Alabi, confirmó once casos de la enfermedad de origen importados, mayoría contagios que sucedieron en Guatemala y uno en México.

El Salvador comenzó el 10 de abril una campaña de vacunación especial contra el sarampión, dirigida a menores de seis a once meses, que sigue vigente.

Según las estadísticas más recientes de la Organización Panamericana de Salud (OPS), en el continente americano se han confirmado 20.521 casos y 25 defunciones en 16 países y un territorio entre las semanas epidemiológicas 1 y 20 de 2026, cuatro veces más que en el mismo período de 2025.

Los países más afectados son México, que ha confirmado 10.920 casos y 13 muertes en lo que va de 2026, y Guatemala con 6.209 casos y 12 muertes.

Otros países de la región han identificado casos asociados a brotes o importaciones, incluidos Bolivia, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Uruguay, indicó la OPS. EFE

sa/gf/eav

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