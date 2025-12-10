Los científicos apuntan las señales genéticas que comparten los trastornos psiquiátricos

Redacción Ciencia, 10 dic (EFE).- Científicos de varios países han logrado identificar las señales genéticas que comparten catorce de los trastornos psiquiátricos más comunes, entre ellos la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia, tras analizar el ADN de más de un millón de personas y han sugerido que sus hallazgos podrían ayudar a mejorar los diagnósticos y dar lugar a nuevos y eficaces tratamientos.

Los investigadores han comprobado al analizar las afecciones psiquiátricas que las variantes genéticas no siguen las categorías tradicionales de los diagnósticos sino que se agrupan en cinco grandes grupos: el ‘compulsivo’ (donde se encuadran la anorexia, el TOC, el síndrome de Tourette y algunas formas de ansiedad); la esquizofrenia y el trastorno bipolar; el neurodesarrollo (autismo y TDAH); el ‘internalizante’ (depresión, ansiedad y estrés postraumático); y los derivados del consumo de sustancias (alcohol, cannabis, nicotina y opioides).

El trabajo, cuyas conclusiones se han publicado hoy en la revista Nature, ha determinado que cada bloque tiene un perfil biológico propio, y han comprobado cómo algunos de esos trastornos afectan más a ciertos tipos de neuronas, otros a las células de soporte del cerebro o a genes que están relacionados con la respuesta a sustancias como el alcohol o la nicotina.

Los investigadores han comprobado también que muy pocas de esas variantes genéticas son exclusivas de un trastorno concreto, y también que no son necesariamente ‘malas’, ya que muchas de esas variantes se encuentran también en personas que no sufren ningún tipo de trastorno y están vinculadas con rasgos normales, como la personalidad, el sueño, el pensamiento creativo o el rendimiento académico.

Las enfermedades psiquiátricas, han constatado los investigadores en el resumen que facilita la revista, suelen presentarse juntas y comparten influencias genéticas, lo que dificulta el diagnóstico y el tratamiento, ya que ese diagnóstico se basa en muchos casos en los síntomas y no en la biología subyacente, por lo que comprender los vínculos genéticos que existen entre esas enfermedades puede resultar determinante para mejorar la atención de esas afecciones.

La investigación ha sumado a centros de investigación de muchos países, coordinados por investigadores de la Universidad de Colorado Boulder (Estados Unidos) y el Centro Médico Universitario de Ámsterdam (Países Bajos), y en la misma han participado científicos de varias instituciones científicas españolas, entre ellas el Instituto de Salud Carlos III.

Los científicos analizaron los datos genéticos de más de un millón de personas con trastornos psiquiátricos y encontraron cinco factores genéticos que explicaban la mayor parte de la variabilidad genética y que conectan los diferentes tipos de afecciones.

El estudio se ha centrado mayoritariamente en personas de ascendencia europea, por lo que los científicos han apuntado que las investigaciones futuras deberían incluir poblaciones más diversas y explorar cómo estos conocimientos pueden orientar nuevos tratamientos. EFE

