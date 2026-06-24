Los cinco grandes de Europa se comprometen a ganar peso en la OTAN ante críticas de Trump

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Berlín, 24 jun (EFE).- Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido y Polonia se comprometieron este miércoles a reforzar el pilar europeo de la OTAN ante las constantes críticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, una promesa que quieren reiterar en la cumbre de la Alianza Atlántica en julio en Ankara, donde también quieren fortalecer su apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa.

En una comparecencia conjunta con el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, el canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró que las cinco naciones quieren «renovar la Alianza y fortalecer su pilar europeo».

Responder y disuadir

Este compromiso queda reflejado en una declaración conjunta adoptada por los cinco líderes en una cita destinada a preparar la cumbre de la OTAN y en la que también participó virtualmente el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien se encuentra precisamente en Washington para reunirse con Trump.

La reunión de los líderes en el formato E5 se produjo después de que Trump haya vuelto a cargar contra sus aliados europeos, en particular contra Italia y Alemania, cuyo comportamiento calificó de «muy malo», y contra Reino Unido, de cuyo primer ministro saliente se burló a raíz de su dimisión del lunes.

«Dicen ‘no, preferimos no ayudar’. Es estúpido decir eso, porque podemos decírselo nosotros a ellos si queremos, y puede que lo hagamos», dijo Trump el lunes, cuando reprochó que Washington gasta cientos de millones de dólares al año para proteger a Europa de Rusia, pero ésta no está dispuesta ni a ayudar con «minucias».

En medio de estas tensiones, EE.UU. ha informado de su decisión de retirar la disponibilidad de algunos activos estratégicos que aporta a la Alianza Atlántica en caso de conflicto y de reducir el número de soldados estadounidenses en Alemania, como parte de una revisión de su postura militar y de las bases en suelo europeo para dedicar más atención a otros escenarios de operaciones, como Asia.

En este contexto, en su declaración conjunta, Merz, Macron, Meloni, Starmer y Tusk acordaron reforzar «la capacidad de disuasión y la postura defensiva de la Alianza» y «aumentar las contribuciones a las actividades de disuasión de la OTAN con el fin de responder a la amenaza más grave y directa procedente de Rusia y disuadirla».

Dicho compromiso por la seguridad colectiva pasa también por una mayor cooperación industrial en materia de defensa y el apoyo a Ucrania, país hacia el que los líderes expresaron voluntad de mantener una ayuda militar sustancial para que Kiev pueda defenderse frente a la agresión rusa.

Macron se mostró optimista con respecto a los vínculos con Washington, y afirmó que en este momento «los europeos y los estadounidenses se aproximan de nuevo», un proceso que, según dijo, se inició en la cumbre del G7 en Francia la semana pasada y proseguirá en Ankara y que es preciso seguir «consolidando».

«Todos partimos de una misma convicción: Europa debe asumir sus propias responsabilidades en materia de defensa y seguridad, avanzando con determinación por el camino emprendido hacia un componente europeo más sólido dentro de la Alianza Atlántica, más fuerte y siempre en una lógica de complementariedad con el pilar estadounidense», indicó por su parte Meloni.

Starmer abogó asimismo por establecer una «OTAN más europea», y dijo que la cumbre de Ankara será el momento de impulsar el fortalecimiento del papel de liderazgo europeo, que el continente está dispuesto a asumir para «preservar la alianza militar más exitosa de nuestra historia».

Una señal de apoyo fuerte a Ucrania

En la cumbre de la OTAN los cinco líderes también quieren enviar una señal clara a Moscú.

«Queremos enviar en Ankara una señal clara de apoyo a Ucrania. El Gobierno (alemán) propone que, como aliados europeos de la OTAN, ofrezcamos a Kiev un firme compromiso de financiación», dijo Merz, quien este mismo miércoles informará al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y a otros socios del resultado de la reunión del E5.

La idea del apoyo a Ucrania fue secundada por el resto de líderes europeos, que también coincidieron en respaldar «las propuestas de diálogo directo entre Ucrania y Rusia, con la participación activa de Estados Unidos y Europa», en favor de «una paz justa y duradera».

Los cinco mandatarios también abordaron la situación en Oriente Medio y consideraron el memorando de entendimiento firmado por EE.UU. e Irán una «oportunidad para restablecer la estabilidad regional y estabilizar la economía mundial».

Asimismo, reafirmaron su disposición a participar en una eventual misión militar multinacional liderada por Reino Unido y Francia en el estrecho de Ormuz «tan pronto como las condiciones lo permitan de acuerdo con sus respectivos requerimientos constitucionales». EFE

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(foto)(vídeo)