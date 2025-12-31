Los cines franceses venden un 13,6 % menos en 2025 pero se mantienen en cabeza en Europa

2 minutos

París, 31 dic (EFE).- Las salas de cine francesas vendieron unos 156,79 millones de entradas en 2025, un 13,6 % menos que en 2024, pero se mantienen como las más concurridas de Europa con mucha diferencia, anunció en un comunicado el Centro Nacional del Cine y la Imagen Animada francés (CNC).

Pese al descenso del consumo de la gran pantalla, Francia sigue vendiendo más entradas en sus cines que Alemania (85 millones), Italia (67 millones) y España (65 millones), según el CNC.

Los cines franceses experimentaron una evolución negativa a lo largo de todo el año, con enero como el único mes que registró un cambio positivo, al vender un 0,9 % más respecto al mismo mes de 2024, y con agosto como el peor del año, al vender un 29,6 % menos.

La reducción se debe principalmente a un menor consumo de producciones francesas, con un 15,7 % de entradas por debajo de las de 2024, año en el que el 44,7 % de las películas vistas en los cines franceses fueron de producción nacional.

El CNC consideró en su publicación que la cuota de mercado del cine francés -del 37,7 % en 2025- está «en línea con la media precrisis», y consolida la «excepción francesa en Europa».

Las películas más vistas en Francia en 2025 fueron ‘Zootrópolis 2’ (6,1 millones de entradas), ‘Lilo & Stitch’ (5,10 millones) y ‘Avatar: Fuego y Ceniza’ (4,58 millones), todas ellas producciones anglófonas.

La única película francesa entre las diez más visionadas del año fue ‘God Save the Tuche’, comedia dirigida por Jean-Paul Rouve, y que ocupa el sexto puesto de la clasificación con 2,95 millones de entradas vendidas.EFE

