Los ciudadanos dominicanos ya no requieren de una visa estampada para ingresar a Panamá

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Ciudad de Panamá, 1 jul (EFE).- Los ciudadanos dominicanos han sido excluidos de la lista de países a los que se exige una visa estampada para ingresar a Panamá, según un decreto presidencial publicado en la gaceta oficial y en vigor este miércoles.

«No persisten razones de seguridad o técnicas que sustenten la conveniencia de mantener el requisito de visa estampada a los nacionales de la República Dominicana, país con el que la República de Panamá mantiene excelentes relaciones diplomáticas y comerciales», indica el decreto ejecutivo 12.

El documento, publicado en la gaceta oficial del 30 de junio, que se difunde este miércoles, recuerda que el 23 de noviembre de 2015 se incluyó a República Dominicana dentro de los países que requieren una visa estampada para ingresar a Panamá.

Entre los argumentos que sustentan la decisión de excluir a los dominicanos de la exigencia de visa estampada se cita una ley de febrero de 2008, mediante la cual se permite a los turistas permanecer en Panamá por un periodo de 90 días.

Por lo tanto, se decreta «derogar en todas sus partes el decreto ejecutivo 176 del 23 de noviembre de 2015, que incluye a la República Dominicana dentro de los países que requiera visa estampada por el Cónsul para ingresar a Panamá», indica el documento, firmado por el presidente panameño, José Raúl Mulino.

Panamá y República Dominicana son miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) – junto a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua – y también de la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, que integran junto a Costa Rica y Ecuador. EFE

gf/jgb