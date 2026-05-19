Los ciudadanos podrán hacer preguntas en debate de candidatos peruanos Fujimori y Sánchez

2 minutos

Lima, 19 may (EFE).- Los ciudadanos podrán formular preguntas en el debate presidencial de los candidatos peruanos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el próximo 31 de mayo, con miras a la segunda vuelta electoral de Perú, a través de la plataforma creada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), según informó este martes la máxima autoridad electoral en el país.

El JNE informó que este miércoles anunciará la campaña ‘Pregunta y decide’ para promover que los ciudadanos tengan una participación «activa, plural y descentralizada» en el debate de los postulantes a la presidencia de Perú.

En tal sentido, el jurado ofrece a los electores «la oportunidad de proponer los temas y preguntas que consideran prioritarios para el país y que deberían ser tratados por los candidatos durante el debate electoral de segunda vuelta».

El debate presidencial del 31 de mayo se realizará en Lima con la expectativa de convertirse en uno de los principales espacios democráticos para que la ciudadanía conozca, contraste y evalúe las propuestas de las organizaciones políticas que participan en la segunda vuelta, resaltó el JNE.

Por tal motivo, los ciudadanos podrán participar seleccionando un eje temático y formulando su pregunta a través de un formulario virtual que encontrarán en la página web de Voto Informado, el cual estará disponible entre los días 20 y 22 de mayo.

Entre los ejes temáticos referenciales planteados por el JNE figuran salud, vivienda, cultura, gobernabilidad, lucha contra la corrupción, empleo, reactivación económica, medio ambiente, cambio climático y políticas sociales para poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre otros temas.

Tras el recojo de las preguntas, la Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE pasará al proceso de selección y producción audiovisual de las consultas que serán parte del Debate Presidencial.

La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio, después de haber sido proclamados el domingo como los candidatos que obtuvieron las más altas votaciones en la primera ronda del 12 de abril, con 17 % y 12 % de votos válidos, respectivamente.

Los equipos técnicos de ambos candidatos también se enfrentarán en un debate técnico sobre los planes de gobierno el próximo domingo 24 de mayo en la sede institucional del JNE en Lima. EFE

mmr/eav