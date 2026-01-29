Los colegios en Italia podrán pedir la instalación de detectores de metales en la entrada

Roma, 29 ene (EFE).- Una circular del Ministerio del Interior y de Educación para reforzar la seguridad en los centros educativos de Italia incluye la posibilidad de instalar detectores de metales en las entradas, después de que un estudiante de un instituto matase a otro con una puñalada.

El ministro de Educación, Giuseppe Valditara, ya había anunciado esta medida después del caso del chico asesinado en un instituto de La Spezia, en el noroeste de Italia el pasado 16 de enero.

La circular pretende «reforzar las medidas para prevenir y combatir las actividades ilegales en las escuelas», e insta a los prefectos y directores de las escuelas regionales a reunirse con los Comités Provinciales de Orden Público y Seguridad para coordinar los esfuerzos de vigilancia y control.

Más específicamente, la circular establece que en las escuelas donde se presenten casos de comportamiento violento, tráfico de drogas o actos de acoso escolar denunciados y reiterados, se podrán considerar controles específicos, incluyendo el uso de detectores de metales.

Estos controles deberán implementarse a petición de los directores de las escuelas correspondientes, y los detectores de metales deberán ser vigilados únicamente por agentes del orden público, evitando cualquier participación indebida del personal de las escuelas involucradas.

El director del instituto donde murió el joven ya solicitó permiso para usar detectores de metales en la entrada, obteniendo la autorización del Comité Provincial de Orden Público y Seguridad.

El pasado 16 de enero, Zouhair Atif, de 19 años, mató a su compañero Abanoub Youssef, de 18, durante el horario escolar y delante de varios chicos y chicas. Atif lo apuñaló en el pasillo con un cuchillo de cocina tras acusarle de haber publicado en las redes sociales unas fotos con la que decía era su novia. EFE

