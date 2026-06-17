Los colombianos aguardan entre ventas e ilusión el estreno de la selección en el Mundial

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Bogotá, 17 jun (EFE).- Entre camisetas, banderas y pronósticos optimistas, los colombianos aguardan el debut de su selección en el Mundial de 2026 con una mezcla de ansiedad e ilusión que también alimenta las expectativas de vendedores informales, confiados en que la fiesta futbolera impulse sus negocios.

A medida que se acerca el partido ante Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México, las calles de Bogotá comienzan a teñirse de amarillo y en algunos sectores comerciales, las camisetas de la selección cuelgan de rejas metálicas y puestos improvisados.

Por su parte, los comerciantes esperan una jornada de buenas ventas impulsada por el regreso de la Tricolor a una Copa del Mundo tras ocho años de ausencia.

«Las camisetas de Colombia aquí se mueven muchísimo, el comercio es demasiado», asegura a EFE Fernando Osorio, un vendedor informal que observa con optimismo el ambiente previo al encuentro.

«Hace ocho años que no estamos en un Mundial. Para nosotros llegar ahorita es lo más grande que puede haber. Estamos muy emocionados, esperando el triunfo esta noche», recalca, al pronosticar una victoria colombiana por 3-0 ante los uzbekos.

La ilusión también se refleja en los aficionados que recorren las calles con la camiseta puesta, Rocío Villamizar es una de ellas, y acompañada de su perro, vestido igualmente con los colores nacionales, reconoce que la espera ha sido larga.

«Nos da mucha felicidad. Colombia es un país futbolero y nosotros queremos mucho a nuestra selección», dice la aficionada, quien espera que la ansiedad acumulada durante años se transforme esta noche en celebración.

La expectativa por el debut mundialista se mezcla con los sueños de una campaña, que para Jenny y Alejandra, dos jóvenes aficionadas, confían en una victoria por 2-0 sobre Uzbekistán y sueñan con ver a Colombia instalada, al menos, en los cuartos de final.

Al hablar de la principal figura del equipo, ambas coinciden en señalar a Luis Díaz, el atacante llamado a liderar a la Tricolor en su regreso al máximo certamen del fútbol.

La fiebre mundialista también ha reavivado en Colombia el simbolismo de la camiseta de la selección, que en los últimos días estuvo en el centro de una controversia política durante la campaña electoral presidencial.

En vísperas del debut, el presidente Gustavo Petro invitó a los colombianos a vestir la prenda amarilla al afirmar que «no es de un partido, es de toda Colombia» y que debe ser usada libremente por todos los ciudadanos.

Mientras se acerca la hora del partido, entre camisetas amarillas, cálculos sobre posibles rivales y pronósticos cada vez más optimistas, los colombianos se preparan para vivir una noche que muchos llevaban ocho años esperando y en la que la ansiedad colectiva busca convertirse, por fin, en felicidad. EFE

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