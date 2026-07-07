Los colombianos Mena y Anaya anotan en triunfo de Técnico Universitario en debut de Redin

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Guayaquil (Ecuador), 6 jul (EF).- Los defensas colombianos Stiwar Mena y Julián Anaya marcaron este lunes los goles del triunfo por 1-2 de Técnico Universitario a domicilio frente al Orense, en el debut del entrenador colombiano Bernardo Redin, en partido por la decimoséptima fecha de la primera división de Ecuador.

El Orense anotó primero a través del argentino Agustín Herrera, el debutante Mena empató y el gol de Anaya que otorgó el triunfo universitario, solo se pudo celebrar después de 10 minutos pues el VAR se tardó en corroborar que el jugador colombiano se encontraba habilitado en el momento del gol.

Técnico Universitario alcanzó el séptimo puesto del torneo, con 23 puntos, mientras el Orense, dirigido por el también colombiano Hernán Torres, quedó décimo con 21 unidades.

Por su parte, el Mushuc Runa dio la sorpresa imponiéndose por 2-3 a domicilio contra Universidad Católica, que apareció como favorito pero desperdició la ocasión para alcanzar el segundo puesto de la liga.

El Mushuc Runa ganó el primer partido de visitante en la actual temporada, con goles de Cristopher Angulo, Ronie Carrillo y de Arnaldo Zambrano.

La Católica redujo diferencias en los minutos finales a través del argentino Mauro Díaz y del seleccionado panameño Azarías Londoño.

La derrota lo frenó en el quinto puesto de la tabla de posiciones, con 26 puntos y el Mushuc Runa, quedó undécimo, con 21 unidades.

La decimoséptima fecha de la Liga Pro de Ecuador concluirá el martes con el enfrentamiento entre Aucas y Guayaquil City. EFE

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