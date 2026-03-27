Los combustibles aumentan un 7 % en Uruguay tras la subida del petróleo

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Montevideo, 27 mar (EFE).- Los combustibles en Uruguay aumentarán un 7 % desde el próximo 1 de abril y los ajustes dejarán de ser cada dos meses para ser mensuales.

Así lo anunciaron este viernes en una conferencia de prensa los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, y de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, quienes apuntaron que la decisión está enmarcada en la subida que sufrió el barril de petróleo por el conflicto en Oriente Medio.

De acuerdo con esto, la gasolina pasará de 76,88 pesos uruguayos por litro (1,84 dólares) a 82,27 pesos uruguayos por litro (1,97 dólares).

El gasoil, en tanto, pasará de 47,37 pesos uruguayos por litro (1,13 dólares) a 50,63 pesos uruguayos por litro (1,21 dólares). EFE

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