Los combustibles superan los dos euros por litro en Portugal y la oposición exige rebaja

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Lisboa, 27 jul (EFE).- El precio medio de los combustibles en Portugal supera desde este lunes la barrera de los dos euros por litro, tras una nueva subida atribuida al encarecimiento del petróleo por la tensión en Oriente Medio, lo que ha intensificado la presión política sobre el Gobierno del primer ministro, Luís Montenegro.

Las previsiones del sector sitúan el gasóleo en torno a los 2,03-2,06 euros por litro y la gasolina 95 ligeramente por encima de los dos euros.

El incremento efectivo desde hoy supone un alza de alrededor de nueve céntimos por litro para el gasóleo y de entre tres y cuatro céntimos para la gasolina respecto a la semana anterior, según las estimaciones difundidas por medios portugueses y asociaciones del sector.

La subida se produce en un contexto de fuerte volatilidad en los mercados energéticos internacionales, impulsada por la escalada de la crisis en Oriente Medio, que ha elevado las cotizaciones del crudo y de los productos refinados.

El aumento del precio de los carburantes ha abierto además un nuevo frente político en Portugal. En declaraciones realizadas el domingo, en vísperas de la entrada en vigor de la subida de los combustibles, el socialista José Luís Carneiro acusó al Ejecutivo conservador de beneficiarse del encarecimiento mediante una mayor recaudación fiscal y reclamó una reducción del IVA aplicado a los combustibles.

Carneiro sostuvo que el Estado ha ingresado ya más de 1.000 millones de euros por los impuestos sobre la gasolina y el gasóleo y defendió que parte de esos recursos deberían destinarse a aliviar el impacto del alza sobre las familias y las empresas.

El debate se produce después de que el Gobierno solicitara recientemente a la Entidad Reguladora de los Servicios Energéticos (ERSE) un análisis sobre la formación de los precios de los combustibles, con el objetivo de esclarecer por qué las subidas del petróleo se trasladan con rapidez a las gasolineras mientras que las bajadas tardan más en reflejarse en el precio final.

Las empresas del sector han respondido que ese funcionamiento ya está siendo objeto de seguimiento por parte del regulador y atribuyen la evolución de los precios a la dinámica de los mercados internacionales y a la estructura de costes de distribución y comercialización. EFE

mf/pcc