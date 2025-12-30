Los comicios centroafricanos cumplieron los estándares internacionales, asegura la UA

4 minutos

Bangui, 30 dic (EFE).- La misión de observación de la Unión Africana (UA) en las elecciones generales de la República Centroafricana (RCA) del pasado domingo celebró este martes el carácter pacífico de los comicios y aseguró que cumplieron los estándares internacionales.

Así lo declaró en la capital centroafricana, Bangui, el jefe de misión y ex primer ministro ruandés, Bernard Makuza, al presentar un informe sobre las votaciones, en las que el presidente de la RCA, Faustin-Archange Touadéra, busca un polémico tercer mandato.

«La misión celebra el carácter pacífico de las elecciones cuádruples celebradas el 28 de diciembre, organizadas con éxito por primera vez en la República Centroafricana, e insta a los candidatos y partidos políticos a utilizar las vías legales si es necesario para impugnar los resultados», declaró Makuza a EFE.

El jefe de la misión de la UA hizo esos comentarios en un contexto en el que la Autoridad Nacional de Elecciones (ANE) no ha podido proporcionar cifras de participación electoral.

Las elecciones transcurrieron en calma en general, si bien se registraron incidentes de violencia armada en el extremo oriental del país, lo que obligó a la ANE a cancelar la votación en varias localidades.

Según la UA, es improbable que los casos de fraude denunciados afecten a las elecciones, pues se trataría de hechos aislados.

«Debemos evitar generalizar a partir de unos pocos casos, pero en lo que a nosotros respecta, observamos las elecciones en Bangui y contamos con observadores en varios colegios electorales, pero no observamos estos casos», subrayó Makuza.

Esta declaración no tranquilizó a los representantes de los partidos políticos presentes.

«El jefe de la misión actúa como si nada hubiera pasado. Sin embargo, hubo muchos casos, como la negativa a entregar las actas de resultados a los representantes de los candidatos, lo que obligó a la ANE a emitir un comunicado solicitando a los agentes electorales que las proporcionaran», dijo a EFE Yves Sanghami, portavoz del candidato presidencial Anicet-Georges Dologuélé.

También «hay casos de manipulación de votos, así como votaciones paralelas», dijo añadió.

La misión -compuesta por parlamentarios, académicos y expertos- seguirá monitoreando la situación hasta el anuncio de los resultados provisionales y finales, y presentará su informe final a la UA.

Está previsto que los resultados provisionales de la ANE se publiquen el 5 de enero, aunque se espera que el Consejo Constitucional anuncie los definitivos el 15 de enero.

Unos 2,4 millones de electores -de una población de cerca de 5,5 millones- estaban llamados a las urnas para unas elecciones presidenciales, legislativas, locales y regionales en uno de los más pobres del mundo pese a sus recursos naturales, que sufre violencia de grupos armados y cuyo Gobierno cuenta con el apoyo de mercenarios rusos del Grupo Wagner y una fuerza de paz de la ONU (MINUSCA).

Siete candidatos competían por la Presidencia, incluido Touadéra y los ex primeros ministros Anicet-Georges Dologuélé y Henri-Marie Dondra.

El candidato que obtenga más del 50 % de los votos será elegido en la primera vuelta, de lo contrario, habrá una segunda ronda.

En el poder desde 2016, Touadéra se pudo presentar tras impulsar el referéndum de 2023, boicoteado por la oposición, en el que se aprobó un cambio de la Constitución que amplió la duración del mandato presidencial de cinco a siete años y eliminó el límite de dos mandatos para el jefe del Estado.

Esa enmienda permitió al mandatario, de 68 años, postularse a un tercer mandato.

Una importante plataforma de oposición, el Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución (BRDC), boicoteó los comicios alegando condiciones injustas y falta de diálogo democrático.

Desde finales de 2012, la RCA vive una guerra civil intermitente que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados. EFE

jfk/pa/mr

(foto)