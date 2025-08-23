Los comicios locales parciales de Libia registraron un 72,4 % de participación

2 minutos

Trípoli, 23 ago (EFE).- La Alta Comisión Electoral Nacional (HNEC, por sus siglas en inglés) informó este sábado de que la participación de la segunda fase de los comicios municipales del pasado 16 de agosto alcanzó un 72,4 %, mientras hoy se están celebrando votaciones sin incidentes en los siete municipios restantes del oeste del país que fueron cancelados entonces por motivos de seguridad.

La segunda fase de las elecciones municipales se celebró el pasado sábado 16 de agosto en 26 municipios del oeste -controlado por el Gobierno de Unidad Nacional (GUN)-, mientras que se aplazó el voto en otros siete municipios de la zona occidental y se cancelaron en las localidades de la zona oriental, controlada por el Ejecutivo paralelo del este, tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.

Los resultados preliminares, detallados en rueda de prensa este sábado por el presidente del HNEC, Imad Sayeh, desvelan una tasa de participación preliminar de estos comicios en 72,4 %, según la última actualización, con un 73% de hombres y 69,7% de mujeres.

Estas cifras son provisionales, afirmó Sayeh, que van a actualizarse con el voto de los siete municipios de hoy que registran más de 50.000 electores.

Hasta medio día, la Comisión Electoral registró la participación de unos 11.789 votantes de los 51.000 registrados, lo que representa un porcentaje preliminar de 23 %.

Libia, país inestable y dividido en dos áreas de poder, celebró la primera fase de elecciones municipales el pasado noviembre con 74% de participación, y se espera la tercera fase de comicios municipales en el último trimestre de este año, según Sayeh.

Mientras que en la primera fase participaron localidades de todas las regiones libias, la segunda no se celebró en ningún municipio del este del país, parte controlada por el poderoso Jaftar.

El presidente de la HNEC llamó al Gobierno paralelo de Bengasi (este), que rivaliza con Trípoli (oeste), a permitir la celebración de los comicios en el este y sur del país magrebí.

«Al menos en 16 municipios (del este), los habitantes están dispuestos a ir a las urnas», reclamó Sayeh. EFE

lz-mak/lfp/ad