Los comunicadores de la Amazonía se citan en Perú para potenciar las voces de sus pueblos

2 minutos

Lima, 11 sep (EFE).- Comunicadores, investigadores y líderes indígenas de ocho países se encontrarán desde el próximo lunes en la ciudad de Iquitos, en el corazón de la selva de Perú, para analizar las formas de potenciar las «voces amazónicas» en un contexto de crisis climática, extractivismo y amenazas territoriales, informaron los organizadores de la cita.

El Segundo Encuentro Internacional de Comunicadores de la Amazonía (EICA 2025) se desarrollará hasta el 20 de septiembre, organizado por el programa de formación Acerca, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), y la Fundación VIST.

Durante la reunión se debatirán temas como las luchas territoriales, las nuevas formas de narrar la región, los archivos coloniales y extractivos, y la «memoria del genocidio» de la época del caucho, que se desarrolló entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX.

En el EICA 2025 se presentarán mesas redondas, conversatorios, talleres y proyecciones que buscarán dar voz a los relatos marginados de los pueblos amazónicos.

Entre otros temas, se debatirá sobre la «mercantilización de la ancestralidad» o el «turismo espiritual» y la mesa ‘Hacia una comisión de la verdad por el genocidio en la época de las caucherías’, una iniciativa que el pueblo kukama formalizará el próximo 12 de octubre.

Entre los participantes estarán la activista awajun peruana Yanua Atamain, presidenta del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (Idlads), la divulgadora kichwa ecuatoriana Yanda Montahuano, la lideresa amazónica y comunicadora kukama peruana Cristina Cachique, y el colombiano Ángel Fajardo, indígena uitoto integrante de la Escuela de Comunicación ka+ Jana UAI (La Voz de Nuestra Imagen en dialecto murui).

Entre los invitados figuran el colombiano Germán Rey, miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo; el mexicano Darío Ramírez, director del laboratorio Átomo Creative Lab; y el argentino Sebastián Hacher, experto en la transformación digital de medios de comunicación.

Asistirán, además, el fotógrafo ecuatoriano Nicolás Kingman, y la coordinadora periodística de la alianza de medios La Liga Contra el Silencio, Jeanneth Valdivies; así como los colombianos Laura Sofía Mejía, cofundadora de Baudó Agencia Pública, y Yolima García, coordinadora de Comunicación Transformadora en El Cuarto Mosquetero. EFE

lag/dub/rrt