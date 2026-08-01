Los conciertos de Anitta en su nueva gira comienzan con meditación y sin venta de alcohol

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Porto Alegre (Brasil), 1 ago (EFE).- La cantante brasileña Anitta inició este sábado en Brasil la gira ‘Equilibrivm Tour’ con una propuesta poco habitual para un concierto: actividades holísticas y la suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas, una apuesta que refleja la etapa espiritual e introspectiva que atraviesa la artista.

Desde la apertura de puertas del recinto, en la ciudad de Porto Alegre, los asistentes pudieron participar gratuitamente en terapias holísticas y diversas actividades de autocuidado antes del espectáculo.

El espacio, denominado Vila Equilivrium, fue concebido por la cantante para ofrecer al público un momento de conexión y desaceleración previo al concierto.

Abrazos gratuitos para transmitir afecto y subir los ánimos, grupos en meditación guiada, danzas circulares para generar conexión, terapias sonoras y hasta lectura del tarot y de la carta astral, hacen parte de las actividades ofrecidas en la Vila.

Durante las dos horas en las que el público puede disfrutar del momento de relax y autoconocimiento, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas, un tema que llegó a generar críticas por parte de varios de su seguidores en Brasil al pensar que el veto era durante todo el concierto.

En sus redes sociales, Anitta aclaró que la restricción es únicamente temporal, por estar asociada a la naturaleza de las actividades, y explicó que la venta de bebidas alcohólicas se reanuda una vez finalice la programación de la Vila, antes del inicio del espectáculo.

La propuesta hace parte del proyecto conceptual lanzado por la cantante en abril con ‘Equilibrivm’ y completado desde la semana pasada con ‘Equilibrivm II’, un álbum que explora temas como la espiritualidad, la ancestralidad y la identidad.

En palabras de la propia artista, se trata del proyecto «más grande y especial» de su vida, el que mejor la representa y los álbumes más «auténticos» de su carrera.

«Esperé toda mi vida para realizar una obra que representara mi alma entera desbordándose desde dentro hacia fuera», señaló Anitta esta semana tras el lanzamiento del segundo álbum, que rinde un homenaje a la riqueza cultural brasileña mediante una combinación de géneros como la bossa nova, la samba, el reggae, el funk y el forró.

De acuerdo con la artista, las canciones que lo componen tienen matices autobiográficos, pero sobre todo, reflejan mucho de su forma de ver el mundo y de las expresiones de la cultura brasileña que la inspiran.

Anitta, una de las principales figuras de la música urbana latinoamericana, se dio a conocer internacionalmente con éxitos como ‘Envolver’, en 2022, y ‘Versions of Me’, con el que obtuvo una nominación al Grammy en la categoría de mejor artista revelación en 2023.

Un año después, alcanzó múltiples nominaciones a los Grammy y su segundo MTV VMA a Mejor Artista Latino con el álbum ‘Funk Generation: A Favela Love Story’, mientras que ‘BELLAKEO’ junto a Peso Pluma se convirtió en su canción con la posición más alta en el top 100. EFE

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