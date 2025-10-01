The Swiss voice in the world since 1935
Los conflictos en Gaza, Líbano y Ucrania serán analizados en un festival de cine español

2 minutos

Valladolid (España), 1 oct (EFE).- Los conflictos bélicos en Gaza, Líbano y Ucrania serán objeto de análisis y debate a través de varias cintas documentales en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), en el noroeste de España, que se celebra del 24 de octubre al 1 de noviembre.

Kamal Aljafari, cineasta palestino, presentará ‘With Hasan in Gaza’, un recorrido histórico por las décadas de destrucción que ha padecido la Franja de Gaza y Palestina en sus continuados enfrentamientos armados con Israel, han informado este miércoles fuentes de la organización del festival, que este año celebra su 70 edición.

Fue estrenada el pasado 7 de agosto en el festival de Locarno (Suiza) y recoge la vida en Gaza en 2001 en paisajes y territorios ahora destruidos por la guerra.

Otro de los participantes es el realizador y guionista iraquí Abbas Fardel con ‘Tales of the wounded land’, un análisis de la situación del Líbano tras la guerra civil y la reciente confrontación bélica con Israel.

El director ruso Alexander Rodnyansky competirá con ‘Notes of a true criminal’, con un repaso fílmico a la reciente historia de Ucrania desde la declaración de independencia de la antigua Unión Soviética, hasta la invasión del ejército ruso desde febrero de 2022, pasando por la desgracia de la central nuclear de Chernóbil.

Son tres de los títulos seleccionados por la Seminci en una de sus secciones más veteranas y prestigiosas, Tiempo de Historia, dedicada a la no ficción y que además de los conflictos bélicos tratará aspectos relacionados con la desintegración de las familias, los laberintos de soledad y la perpetuación de la guerra en el mundo. EFE

rjh/jlg/lsr/pddp

