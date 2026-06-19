Los conservadores ganan un escaño escocés y el SNP retiene otro en comicios parciales

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Londres, 19 jun (EFE).- El Partido Conservador británico ha ganado un escaño escocés al Parlamento de Westminster (central) mientras que el Partido Nacional Escocés (SNP) ha retenido otro tras unas elecciones parciales celebradas el jueves en dos circunscripciones de Escocia.

Los tories se hicieron con la circunscripción de Aberdeen South, lo que supone la primera victoria para este partido en unos comicios parciales en Escocia desde 1967, mientras que el SNP retuvo Arbroath & Broughty Ferry. Estos dos distritos están en el este de Escocia.

Estos comicios parciales escoceses fueron convocados después de que sus respectivos diputados los dejasen vacantes tras ser elegidos al Parlamento autonómico de Edimburgo el pasado mayo.

El conservador Douglas Lumsden es ahora el diputado por Aberdeen South, sustituyendo así a Stephen Flynn, del SNP, que ganó un asiento al Parlamento de Edimburgo, mientras que Lara Bird, del SNP, es la nueva diputada por Arbroath & Broughty Ferry, que reemplaza de este modo a Stephen Gethins.

En su discurso de victoria, Douglas Lumsden afirmó que los ciudadanos se han pronunciado «alto y claro» ante «la destrucción de la industria petrolera y del gas en el Mar del Norte.»

«Al inicio de esta campaña dijimos que se trataba de un referéndum sobre la industria del petróleo y el gas, y los habitantes de Aberdeen han dado una respuesta contundente: apoyamos a dicha industria», añadió el nuevo diputado después de que el Gobierno laborista decidiera no autorizar nuevas licencias para la exploración del crudo, lo que ha provocado un alza del paro en esta zona escocesa.

En tanto, Lara Bird afirmó tras la victoria que el futuro de Escocia reside en la independencia y agregó: «cada día que pasa me convenzo más de que lograremos la independencia de nuestra nación».

La elección parcial más importante del jueves ha sido la de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, cuyos resultados se esperan para hoy y todo indica que el laborista Andy Burnham, rival de Keir Starmer se hará con este escaño, lo que le permitiría desafiar el liderazgo al primer ministro, como ya anticipó que haría. EFE

vg/rrt