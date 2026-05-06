Los constructores europeos piden menos regulación para superar la crisis de la vivienda

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Viena, 6 may (EFE).- La patronal europea de promotores Build Europe ha culpado este miércoles a la falta de suelo y a las políticas de vivienda de lo que considera es un desequilibrio entre la oferta y la demanda.

«Europa no carece ni de demanda ni de capacidad para construir: carece de un marco político que permita construir a gran escala», ha señalado Andreas Ibel, presidente de Build Europe, en una rueda de prensa desde Nicosia, según informó la asociación en un comunicado.

En ese texto se indica que Ibel consideró que la UE debe adaptar sus políticas de vivienda y energía al contexto geopolítico y económico actual, marcado por el aumento de la inflación, el encarecimiento de los materiales y unas condiciones de financiación más restrictivas.

«Las políticas diseñadas en un contexto distinto deben replantearse hoy para facilitar la construcción de vivienda en lugar de frenarla», señaló.

Para Ibel, algunos de los obstáculos para aumentar la oferta de viviendas son la complejidad de la planificación, los largos plazos de concesión de permisos, la escasez de suelo, las limitaciones de financiación y la fragmentación normativa, que siguen frenando la oferta.

Yiannis Misirlis, presidente de la Cyprus Property Developers Association, afirmó por su parte que el acceso a la vivienda es, principalmente, una cuestión de capacidad de producción, y pidió políticas que fomenten la oferta y reconozcan el papel del sector privado.

Así, opinó que la vivienda asequible «no puede lograrse únicamente mediante regulación» sino que precisa de «sistemas de producción eficientes, con procedimientos más rápidos, reglas estables y un enfoque pragmático de la transición verde».

Tanto Ibel como Misirlis coincidieron en pedir a los responsables políticos de la UE que eliminen obstáculos administrativos y regulatorios para garantizar «condiciones equitativas y movilizar inversión pública y privada a gran escala».

Build Europe reúne a 21 asociaciones de constructores y promotores de países europeos, entre ellas la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña).

La rueda de prensa ha tenido lugar con vistas a la reunión informal de ministros de Vivienda de la UE que se celebra en Nicosia el 11 y 12 de mayo próximos.EFE

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