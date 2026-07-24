Los consumidores de zona euro esperan que inflación baje al 3 % en los próximos doce meses

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Berlín, 24 jul (EFE).- Los consumidores de la zona euro rebajaron al 3 % su expectativa de inflación en junio, valor por debajo del 3,5 % que pensaba alcanzaría el alza de los precios en mayo, según la última encuesta del Banco Central Europeo (BCE) publicada este viernes.

De acuerdo con el sondeo elaborado en junio por el BCE entre consumidores, estos consideraron que la inflación seguirá moderándose, pues ya el mes pasado la encuesta mostró que los consultados preveían que la inflación bajara al 3,5 %, pues en abril el alza esperada era del 4 %.

«La incertidumbre sobre las expectativas de inflación para los próximos doce meses disminuyó por segundo mes consecutivo, pero se mantuvo por encima del nivel registrado antes del inicio de la guerra en Oriente Medio», recordó el BCE en un comunicado.

La agencia europea de estadística Eurostat informó el pasado viernes de una inflación para junio en la zona euro del 2,8 %.

A tres años, la encuesta del BCE de junio también registró una bajada de la inflación esperada por los consumidores, situándola en el 2,8 % cuando fue del 2,9 % en el sondeo de mayo.

Respecto a la situación económica, los consumidores de la zona euro consultados en junio preveían que la economía del bloque de la moneda única, en los próximos doce meses, se contraerá un 1,4 %.

Ese valor que mejora la expectativa de mayo, cuando estimaban la contracción en un 1,7 %.

En paralelo, los consumidores pronosticaron que el desempleo se situará en la zona del euro los próximos doce meses en el 11,2 %, valor idéntico al de la encuesta de abril y menor en una décima al de mayo (11,3 %). EFE

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