Los consumidores perciben una inflación mucho más baja en doce meses

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Fráncfort (Alemania), 26 jun (EFE).- Los consumidores previeron en mayo una inflación en la zona del euro los próximos doce meses del 3,5 %, frente al 4 % de la encuesta anterior de abril, por lo que han bajado mucho sus expectativas de inflación.

Los consumidores percibieron una inflación en la zona del euro en mayo del 4 %, (como en abril), según la encuesta que el Banco Central Europeo (BCE) realizó en mayo a los consumidores, publicada este viernes.

No obstante, la zona del euro tuvo una inflación en mayo del 3,2 %, debido al encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

Los consumidores de la zona del euro pronostican una inflación los próximos tres años del 2,9 % (como en la encuesta anterior) y los próximos cinco años del 2,4 % (sin variación respecto a la encuesta anterior).

La incertidumbre sobre las expectativas de inflación los próximos doce meses bajó en mayo «pero se mantiene en un nivel más elevado que al comienzo de la guerra en Oriente Medio», según el BCE.

Los consumidores de la zona del euro prevén que la economía de la zona del euro se contraerá los próximos doce meses un 1,7 % (contracción del 2,2 % en la encuesta anterior de abril).

Pero los consumidores pronostican que el desempleo se situará en la zona del euro los próximos doce meses en el 11,3 % (11,2 % en la encuesta anterior de abril). EFE

aia/jgb