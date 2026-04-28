Los consumidores prevén una inflación más alta los próximos doce meses y 3 años

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Fráncfort (Alemania), 28 abr (EFE).- Los consumidores de la zona del euro prevén una inflación más elevada los próximos doce meses y los próximos tres años y una contracción económica mayor.

Los consumidores prevén una inflación en la zona del euro los próximos doce meses del 4 %, en comparación con el 2,5 % que habían previsto en febrero, según la encuesta que el Banco Central Europeo (BCE) realizó en marzo, publicada este martes.

Los consumidores de la zona del euro pronostican una inflación los próximos tres años del 3 % (2,5 % en la encuesta anterior) y los próximos cinco años del 2,4 % (2,3 % en la encuesta anterior).

Los consumidores percibieron una inflación en la zona del euro en marzo del 3,5 %, (3 % en la encuesta anterior de febrero).

La tasa de inflación subió en la zona del euro en marzo hasta el 2,6 % interanual, el nivel más elevado desde julio de 2024 (1,9 % en febrero).

La incertidumbre sobre las expectativas de inflación los próximos doce meses aumentó en marzo, según el BCE.

Los consumidores de la zona del euro prevén que la economía de la zona del euro se contraerá los próximos doce meses un 2,1 % (contracción del 0,9 % en la encuesta anterior).

Asimismo, los consumidores pronostican que el desempleo se situará en la zona del euro los próximos doce meses en el 11,3 % (10,8 % en la encuesta anterior de febrero). EFE

aia/ah