Los controladores aéreos franceses planean una huelga para el 18 de septiembre

Los controladores aéreos franceses tienen previsto iniciar una nueva huelga el 18 de septiembre para reclamar mejores salarios y condiciones laborales, anunció en un comunicado el principal sindicato del sector, SNCTA.

«En numerosas ocasiones, el SNCTA ha favorecido el diálogo social y ha presentado propuestas concretas», declaró el grupo, que representa a alrededor del 60% de los trabajadores.

«Está claro que este diálogo infructuoso está bloqueando ahora cualquier perspectiva de progreso y reforma», afirmó el comunicado, publicado esta semana y al que AFP tuvo acceso el jueves.

El sindicato tiene previsto presentar un preaviso de huelga nacional desde el inicio del turno de la mañana del 18 hasta el final del turno de noche del día siguiente.

Varias jornadas de huelga de controladores aéreos ya perturbaron gravemente el tráfico aéreo en los últimos meses, convocadas por diferentes organizaciones sindicales.

Sin embargo, el sindicato mayoritario no convocó la huelga durante la movilización del 3 y 4 de julio, que provocó la cancelación de cerca de 3.000 vuelos y numerosos retrasos, lo que afectó a cientos de miles de personas en Francia y en el resto de Europa.

