Los cosmonautas rusos echan de menos el café y los bistecs en la EEI

Moscú, 7 oct (EFE).- Los cosmonautas rusos que integran las misiones de la Estación Espacial Internacional (EEI) echan de menos el café y los bistecs, aunque sus raciones están bien equilibradas, confesó hoy Oleg Kononenko, cinco veces tripulante de la plataforma orbital.

«Prácticamente todos los cosmonautas son adictos al café, pero la ración de café es de un paquetito al día (…) Los cosmonautas echan de menos los bistecs», afirmó en un foro internacional dedicado a la industria y las tecnologías en la ciudad rusa de Guelendzhik, a orillas del mar Negro, según TASS.

También se quejó de la falta absoluta de dulces y la poca variedad de caramelos.

No obstante, puntualizó que consideran suficientes las raciones disponibles, estimadas en 3.200 calorías diarias.

Kononenko ha participado en cinco expediciones rusas en la EEI y tiene el récord absoluto de permanencia en el espacio, con 1.110 días, 14 horas y 57 minutos.

Durante sus misiones efectuó siete caminatas espaciales con una duración total de 44 horas y media.EFE

