Los cruces de frontera ilegales en Schengen disminuyeron un 26 % en 2025, según un informe

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Bruselas, 18 may (EFE).- Los cruces irregulares en las fronteras exteriores del espacio Schengen disminuyeron en 2025 un 26 % en comparación con 2024, mientras que la tasa de retorno se situó en el 28 %, la más alta de la última década, según el último informe de la Comisión Europea (CE) sobre el estado del área de libre circulación.

En el documento, el quinto que elabora el Ejecutivo comunitario, se pone énfasis en la entrada en vigor del sistema electrónico de entradas y salidas, el conocido como Entry/Exit System, en cuyos primeros seis meses de funcionamiento se registraron más de 66 millones de movimientos y se denegó la entrada a 32.000 personas.

«El informe muestra que los desafíos persisten y que algunos de estos desafíos han aumentado debido también al entorno geopolítico actual. Por eso el próximo ciclo se centrará en consolidar los logros, abordar las brechas restantes y mejorar la preparación», dijo el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, en la rueda de prensa diaria de la institución.

Entre las prioridades para el quinto ciclo Schengen (2026-2027) se encuentran «la consolidación de los logros, un abordaje de las deficiencias restantes y una mejora de la preparación para afrontar los retos actuales y futuros», según explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La Comisión se propuso además trabajar en diferentes áreas de cara al futuro, como un mayor apoyo de la dimensión exterior del espacio de libre circulación que incluye una propuesta de revisión del Código de Visados con vistas a abordar los aspectos de la seguridad de la política de visados de la UE.

También se prevé impulsar la digitalización de los procedimientos, así como reforzar sus capacidades operativas y herramientas para llevar a cabo los retornos con el apoyo de la agencia de fronteras europea Frontex. En este sentido, la Comisión presentará una propuesta legislativa sobre la digitalización del retorno en 2026 con el objetivo de «desarrollar sistemas digitales de gestión de casos» en este ámbito.

Por último, se buscará consolidar el marco operativo para la cooperación en materia de seguridad interior, reforzar la gobernanza de Schengen con financiación estratégica en el próximo presupuesto a largo plazo de la UE, y la completa adhesión de Chipre al área.

Ahora, la Comisión invitó al Consejo de Schengen -su órgano de gobernanza- a debatir el informe y a adoptar las prioridades para el periodo 2026-2027 en una reunión del Consejo de ministros de Justicia e Interior que tendrá lugar el próximo mes de junio en Luxemburgo. EFE

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