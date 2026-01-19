Los cuatro órganos que gestionarán Gaza:Junta de Paz, comités ejecutivos y Comité Nacional

Jerusalén, 19 ene (EFE).- Un abanico de organismos anunciados por la Administración Trump se encargarán de gestionar la Franja de Gaza en la segunda fase del alto el fuego, cuya composición y funciones concretas están aún por determinar y que levantan suspicacias sobre un plan a largo plazo del presidente estadounidense para crear una nueva ONU.

Junta de Paz, Comité Ejecutivo, Comité Ejecutivo para Gaza y Comité Nacional para la Administración de Gaza son los cuatro órganos que, según la Casa Blanca, compondrán ese abanico. La información oficial sobre ellos es aún escasa y eso ha dado lugar a confusión acerca de sus nombres y cometidos.

Junta de Paz

Este órgano se anunció en el plan de alto el fuego para Gaza difundido por Estados Unidos el pasado octubre. Dicho plan mencionaba a Trump como presidente y al ex primer ministro británico como miembro, y añadía que se irían desvelando los «jefes de Estado» que formarían parte de él.

Tras el pase a la fase dos de la tregua, la Casa Blanca explicó en un comunicado que la Junta de Paz supervisará la implementación del plan, «movilizando recursos internacionales y garantizando la rendición de cuentas a medida que Gaza transita del conflicto a la paz y el desarrollo».

A partir de ese momento, un goteo de jefes de Estado han ido anunciando que Trump les ha invitado a formar parte, entre ellos el ruso Vladímir Putin, el turco Recep Tayyip Erdogan, el argentino Javier Milei, el egipcio Abdel Fattah al-Sisi, el canadiense Mark Carney o el pakistaní Shehbaz Sharif.

Estados Unidos aspira a que este órgano compita con la ONU y aborde otras crisis, desde Venezuela hasta Ucrania. «Nuestro esfuerzo reunirá a un ilustre grupo de naciones dispuestas asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera», reza la carta enviada por Trump y publicada por Milei.

Comité Ejecutivo

La Casa Blanca anunció en el mismo comunicado la formación de un Comité Ejecutivo compuesto inicialmente por Blair; el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; el yerno de Trump Jared Kushner; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

«Cada miembro del Comité Ejecutivo supervisará una cartera definida que es fundamental para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza», dice la nota, que añade que se irán anunciando nuevos miembros.

Del Comité Ejecutivo también forma parte el búlgaro Nickolay Mladenov, nombrado Alto Representante para Gaza y que servirá de enlace entre la Junta de Paz y el comité de palestinos que gestionará el día a día la Franja.

Comité Ejecutivo para Gaza

Con un nombre muy parecido al organismo anterior, la Casa Blanca comunicó la creación de un Comité Ejecutivo para Gaza en apoyo del Alto Representante para Gaza y del comité de palestinos.

Sus once miembros iniciales -también se irán anunciando más- son parecidos a los del Comité Ejecutivo, pero con tres exclusiones -Rubio, Banga y Gabriel- y seis inclusiones, tres de las cuales han levantado asperezas en Israel: el asesor del primer ministro de Catar Ali al Zawadi; el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, y el jefe de la Inteligencia egipcia, Hasán Rashad.

También forman parte de este órgano el empresario inmobiliario chipriota-israelí Yakir Gabay y las dos únicas mujeres: la ministra de Cooperación Internacional de Emiratos Árabes, Reem al Hashimy, y la diplomática neerlandesa Sigrid Kaag.

Comité Nacional para la Administración de Gaza

Según el plan de Trump, Gaza «será gobernada por un comité palestino tecnocráta y apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y municipalidades para la población».

Dicho órgano, bautizado como Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, en inglés) y supervisado por los anteriores, está compuesto por quince miembros, con solo una mujer entre ellos.

Lo integran palestinos y está liderado por el ingeniero Ali Shaaz, originario de Jan Yunis (sur de Gaza) pero que reside en Cisjordania, y que ejerció como viceministro de Transporte en la década de los 90 de la Autoridad Palestina.

En su presentación en El Cairo, se explicó que el NCAG tiene el «mandato de asumir responsabilidades de seguridad civil e interna en la Franja de Gaza, y supervisar la estabilización, recuperación y reconstrucción, hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reforma». EFE

